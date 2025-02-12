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搶搭開學季「AI PC」換機潮 momo：智慧家電三寶成新寵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，最新站內熱搜趨勢顯示，「3C筆電」與「生活家電」在年後關注度大幅提升，特別是「AI PC」成為最熱門關鍵字。圖／momo購物網提供
台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，最新站內熱搜趨勢顯示，「3C筆電」與「生活家電」在年後關注度大幅提升，特別是「AI PC」成為最熱門關鍵字。圖／momo購物網提供

隨著寒假結束，全台各大專院校陸續開學，學生族群的購物需求迎來新一波高峰。台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，最新站內熱搜趨勢顯示，「3C筆電」與「生活家電」在年後關注度大幅提升，特別是「AI PC」成為最熱門關鍵字，「筆電」單周搜尋量飆升近20萬次，顯示市場對AI運算技術的需求正在快速成長。

除了筆電市場換機潮湧現，momo觀察發現，「複合式智慧家電」也成為學生與外宿族熱搜焦點，其中萬用鍋、空氣清淨機、洗衣機更被封為「外宿族家電三寶」，年輕消費者對於智能、便利的家電產品需求與日俱增。

為滿足開學族群的消費需求，momo購物網即日起至2月28日推出「備戰開學煥新計畫」，指定筆電最低6折起，不限金額下單可登記3%mo幣回饋（上限1,000元）。此外，2月19日至22日「桃金日」活動期間，單筆消費滿3萬元可再登記額外回饋5%mo幣（上限2,500元）；2月19日至21日則舉辦「家電特賣日」，消費滿21,000元即享7%mo幣回饋（上限1,500元），部分指定商品更加碼至16%起。

在數位化時代，筆電已成為大學生不可或缺的學習工具。今年寒假開學季，AI PC風潮席捲市場，帶動筆電需求快速攀升。momo購物網觀察發現，隨著智慧科技的快速發展，AI PC話題熱度不減，市場接受度不斷提升，不僅逐漸成為筆電銷售主流，更推動3C筆電市場迎來新一波換機潮，預估將帶動近一個月筆電銷售年增雙位數成長。

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