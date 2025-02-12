藥華藥蟬聯入選「標普永續年鑑」 榮登全球生技業前5%

藥華藥（6446）ESG獲國際肯定，連續兩年入選國際評比機構「標普全球」（S&P Global）永續年鑑。藥華藥12日表示，不僅得分榮登全球生技業前5%，更榮獲「最佳進步獎」（Industry Mover）。藥華藥係唯一登上該年鑑生技業類別之台灣企業，顯見藥華藥永續發展及企業治理的優異表現獲國際高度認可，預計將進一步提升藥華藥在國際投資界的能見度。

「標普全球」每年初依據前一年度企業永續評估（Corporate Sustainability Assessment, CSA）結果發布永續年鑑，為國際最具指標性的ESG評鑑之一，廣受全球企業及投資人關注。「標普全球」2025年永續年鑑評比對象超過全球7690家企業、涵蓋62種產業，其中僅75家企業CSA評分達Top 5%、僅12家企業入選生技業類別會員，藥華藥即名列其中，同時榮獲生技業類別「最佳進步獎」 殊榮。

藥華藥永續中心持續積極參與「標普全球」的企業永續評估，2024年CSA總分68分、ESG評分70分，兩項指標分數均較去年顯著躍升，CSA評分更是在全球生技業中名列前五，與Grifols（基立福）、AbbVie（艾伯維）、Biocon和Celltrion等世界知名國際藥廠並列，並大幅領先Biogen（百健）、BioNTech、Gilead（吉立亞）、Moderna（莫德納）和Regeneron。標普全球特別表彰藥華藥在社會醫療貢獻、人才管理及公司治理方面的卓越表現，公司治理領域評分更為全球生技業類別之冠。高ESG評分的企業代表在風險管理能力、資訊透明度、長期營運績效及發展潛力上更具優勢，為國際投資人重要的參考指標。

藥華醫藥繼2024年2月首次成功入選「標普全球永續年鑑」會員，成為台灣第一家和唯一登上該年鑑生技業類別之台灣企業後，2024年12月更首度入選「道瓊永續指數」（DJSI）新興市場指數成分股，為唯一入選DJSI的台灣生技製藥企業；2025年進一步蟬聯入選「標普全球永續年鑑」，不僅評分大幅提升達全球生技業前5%，更榮獲「最佳進步獎」，彰顯藥華醫藥在ESG領域的努力和成果倍受國際肯定。

藥華藥表示，感謝團隊不懈的努力，非常榮幸今年能夠再次入選「標普全球永續年鑑」，此項成就是藥華藥團隊共同將ESG原則納入業務運營的成果，也讓世界看到台灣生技產業在ESG領域的努力，未來將持續落實積極推動全球醫療保健的堅定承諾。

藥華醫藥專注實踐聯合國永續發展目標（SDGs），以SDG3「良好健康與福祉」為永續核心願景，致力於開發同級最佳的新藥，滿足病患的迫切需求，提高醫療保健的可及性和可負擔性，並推動全球健康福祉。展望未來，藥華醫藥將持續強化永續發展實力，打造立足台灣、行銷全球的全方位國際生技新藥公司。