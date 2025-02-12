快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

信義房屋推雙影片招賢 揭透明晉升制與多元輪調

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義企業集團憑藉跨國業務布局與不動產業的垂直整合優勢，期待透過完善的培訓制度、保障薪資、師徒制度，以及跨領域、跨國界、跨集團的發展機會，吸引更多優秀夥伴加入。圖／信義房屋提供
信義企業集團憑藉跨國業務布局與不動產業的垂直整合優勢，期待透過完善的培訓制度、保障薪資、師徒制度，以及跨領域、跨國界、跨集團的發展機會，吸引更多優秀夥伴加入。圖／信義房屋提供

年後轉職潮，想找一個晉升透明、發展無天花板的職場嗎？信義房屋近期推出兩部全新人才招募形象影片，以創新手法詮釋「晉升沒有雙黃線」、「多元輪調」兩大職涯優勢，展現企業致力打造無侷限職涯發展環境的決心。首部影片以一名年輕女性邁向店經理之路為主軸，傳達只要有實力就能獲得晉升機會的企業文化；第二部影片則以男主角搭乘手扶梯、窗外景色從台北快速切換至沙巴、東京，象徵職涯的無界線發展，不僅能跨國工作，還能跨領域成長，拓展更寬廣的職涯可能，兩部影片共累積點閱次數突破250萬次，吸引不少求職者目光。

信義房屋人資部表示，許多轉職者擔心沒有經驗，或怕自己無法適應高單價的不動產業務工作，因此公司特別提供半年每月5萬元的保障薪資，讓新進業務同仁安心學習。此外，完整的師徒制度確保新人能順利上手，即使面臨挑戰，也有專業前輩帶領前行。更貼心的是，若新同仁嘗試後仍不適應，公司還加碼提供5萬元轉職金，消除轉職焦慮。

曾是職場新鮮人的傅靖傑回憶，剛進公司時，師父帶著他「上山下海找客戶」，親自示範如何開發市場，短短幾個月就讓他從陌生到上手。另一位業務江昱儒則提到，每當遇到複雜的格局圖，師父總會第一時間提供最即時的分析與建議，讓他更快累積專業能力。另一位蔡婕于也分享，在她職涯最低潮時，師父沒有一句責備，反而不斷鼓勵與肯定，讓她找到重新出發的力量。

信義企業集團除了台灣區核心事業群，更有海外仲介事業群、旅遊觀光事業群等多元版圖，布局海外市場，從中國、馬來西亞到日本，打造完整的跨國業務版圖。內部員工除了可以透過輪調機制在不同領域累積經驗，也有機會前往海外發展，真正實現「就算不轉換職場，也能累積多元能力、走向國際」的職涯願景。

信義企業集團同時也提供完善的學習資源，包括專業證照輔導、主題多元的學習地圖，以及AI智能配案系統、信義房屋版Chatgpt「義點通」助攻，讓業務新手更快上手加速開發效率，減少繁雜作業更能專注於核心業務，成長更快、更順利。

信義企業集團憑藉跨國業務布局與不動產業的垂直整合優勢，為人才打造穩健且多元的發展舞台，期待透過完善的培訓制度、保障薪資、師徒制度，以及跨領域、跨國界、跨集團的發展機會，吸引更多優秀夥伴加入，共同開創職涯新高度。培育人才方面，現也正積極招募年薪上看150萬的儲備幹部MA與月薪上看35K的暑期菁英幕僚實習生。信義企業集團廣納優秀人才中，詳情可上徵才網頁查詢。

招募形象影片「晉升沒有雙黃線」、招募形象影片「多元輪調」、MA計劃招募網頁、菁英幕僚暑期實習招募網頁

信義房屋 職場 職涯

延伸閱讀

兩大薪資排行榜 高年薪產業、薪資彈升最大職務全揭露

年後轉職潮…新北新春就博會人氣旺 薪資最高上看75K

不是薪資！上班族轉職原因變了 「這兩種原因」大幅上升

年後拚轉職 新北新春就博會11日登場 2500職缺最高75K

相關新聞

影／提供最高品質 台灣驪住與中華鋁門窗發表TMC100氣密窗

台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，今天舉行發表會，台灣驪住建材（股）有限公司董事長山田寛、株式会社L...

台灣燈會「寶可夢」超吸睛 中華電信設寶可夢補給站

2025台灣燈會將於12日晚間在桃園青埔熱鬧開幕，今年燈會以「無限樂園」為主題，其中又以寶可夢中的人氣卡比獸、皮卡丘成最...

搶搭開學季「AI PC」換機潮 momo：智慧家電三寶成新寵

隨著寒假結束，全台各大專院校陸續開學，學生族群的購物需求迎來新一波高峰。台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購...

信義房屋推雙影片招賢 揭透明晉升制與多元輪調

年後轉職潮，想找一個晉升透明、發展無天花板的職場嗎？信義房屋近期推出兩部全新人才招募形象影片，以創新手法詮釋「晉升沒有雙...

北市老宅交易占比攀高 過半行政區破五成！專家曝「這區」暴增最多

隨著台北市房價不斷攀升、以及新屋供給缺乏，導致台北市老宅交易占比不斷攀高。永慶房產集團對比近五年來台北市老宅的價量與交易...

「幫忙處理大小事」信義房屋日本房產引路人 唐國軒獲獎受肯定

近年海外置產需求漸增，日本經常是台灣人的首選，然而礙於法規、語言、社區環境、財務風險…等問題，找尋一名專業的海外不動產經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。