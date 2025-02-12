信義房屋推雙影片招賢 揭透明晉升制與多元輪調

年後轉職潮，想找一個晉升透明、發展無天花板的職場嗎？信義房屋近期推出兩部全新人才招募形象影片，以創新手法詮釋「晉升沒有雙黃線」、「多元輪調」兩大職涯優勢，展現企業致力打造無侷限職涯發展環境的決心。首部影片以一名年輕女性邁向店經理之路為主軸，傳達只要有實力就能獲得晉升機會的企業文化；第二部影片則以男主角搭乘手扶梯、窗外景色從台北快速切換至沙巴、東京，象徵職涯的無界線發展，不僅能跨國工作，還能跨領域成長，拓展更寬廣的職涯可能，兩部影片共累積點閱次數突破250萬次，吸引不少求職者目光。

信義房屋人資部表示，許多轉職者擔心沒有經驗，或怕自己無法適應高單價的不動產業務工作，因此公司特別提供半年每月5萬元的保障薪資，讓新進業務同仁安心學習。此外，完整的師徒制度確保新人能順利上手，即使面臨挑戰，也有專業前輩帶領前行。更貼心的是，若新同仁嘗試後仍不適應，公司還加碼提供5萬元轉職金，消除轉職焦慮。

曾是職場新鮮人的傅靖傑回憶，剛進公司時，師父帶著他「上山下海找客戶」，親自示範如何開發市場，短短幾個月就讓他從陌生到上手。另一位業務江昱儒則提到，每當遇到複雜的格局圖，師父總會第一時間提供最即時的分析與建議，讓他更快累積專業能力。另一位蔡婕于也分享，在她職涯最低潮時，師父沒有一句責備，反而不斷鼓勵與肯定，讓她找到重新出發的力量。

信義企業集團除了台灣區核心事業群，更有海外仲介事業群、旅遊觀光事業群等多元版圖，布局海外市場，從中國、馬來西亞到日本，打造完整的跨國業務版圖。內部員工除了可以透過輪調機制在不同領域累積經驗，也有機會前往海外發展，真正實現「就算不轉換職場，也能累積多元能力、走向國際」的職涯願景。

信義企業集團同時也提供完善的學習資源，包括專業證照輔導、主題多元的學習地圖，以及AI智能配案系統、信義房屋版Chatgpt「義點通」助攻，讓業務新手更快上手加速開發效率，減少繁雜作業更能專注於核心業務，成長更快、更順利。

信義企業集團憑藉跨國業務布局與不動產業的垂直整合優勢，為人才打造穩健且多元的發展舞台，期待透過完善的培訓制度、保障薪資、師徒制度，以及跨領域、跨國界、跨集團的發展機會，吸引更多優秀夥伴加入，共同開創職涯新高度。培育人才方面，現也正積極招募年薪上看150萬的儲備幹部MA與月薪上看35K的暑期菁英幕僚實習生。信義企業集團廣納優秀人才中，詳情可上徵才網頁查詢。

招募形象影片「晉升沒有雙黃線」、招募形象影片「多元輪調」、MA計劃招募網頁、菁英幕僚暑期實習招募網頁。