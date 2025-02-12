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北市老宅交易占比攀高 過半行政區破五成！專家曝「這區」暴增最多

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
北市房市示意圖。圖/本報資料照片
北市房市示意圖。圖/本報資料照片

隨著台北市房價不斷攀升、以及新屋供給缺乏，導致台北市老宅交易占比不斷攀高。永慶房產集團對比近五年來台北市老宅的價量與交易占比，發現北市有逾半行政區的老宅交易占比突破五成。其中，南港區的老宅交易比例大增了25.4個百分點，為增長幅度最明顯的區域，而大安區老宅交易占比則已達七成，同時均價上看百萬元大關。

觀察數據，台北市五年間的老宅交易占比從40.3%上升至54.8%，其中又以南港區、文山區成長幅度最為明顯。對比2019年與2024年，南港區老宅占比從11.0%增長至36.4%，增加25.4個百分點，而文山區則從21.7%成長至45.2%，增加了23.5個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來南港區發展正旺，生活、商業機能逐步到位，加上交通便利性提升，吸引了許多買家入主，成屋市場逐漸熱絡，進而推升當地交易量及房價。

陳金萍指出，南港算是新開發的區域，新成屋通常價格不斐，重視性價比的民眾會更偏好價格較低、空間較大的老宅，也造就老宅交易有明顯增長。

陳金萍分析，隨著整個台北市房價水漲船高，作為精華區的大安區漲幅同樣也不遑多讓，加上區域開發較早，可用素地不多，在新成屋價格墊高且供給缺乏的情況下，導致老宅交易持續攀高。

近五年來台北市老宅的交易表現中，發現北市有逾半行政區的老宅交易占比突破五成。其中，南港區的老宅交易比例大增了25.4個百分點，為增長幅度最明顯的區域，而大安區老宅交易占比則已達七成。圖／永慶房產集團提供
近五年來台北市老宅的交易表現中，發現北市有逾半行政區的老宅交易占比突破五成。其中，南港區的老宅交易比例大增了25.4個百分點，為增長幅度最明顯的區域，而大安區老宅交易占比則已達七成。圖／永慶房產集團提供

北市 房價 老宅

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