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「幫忙處理大小事」信義房屋日本房產引路人 唐國軒獲獎受肯定

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋日本事業部傑出經紀人唐國軒(左2)，克服跨文化交流困難，以專業知識與熱情提供客戶最優質的服務，榮獲「傑出不動產經紀人」獎肯定。圖／信義房屋提供
信義房屋日本事業部傑出經紀人唐國軒(左2)，克服跨文化交流困難，以專業知識與熱情提供客戶最優質的服務，榮獲「傑出不動產經紀人」獎肯定。圖／信義房屋提供

近年海外置產需求漸增，日本經常是台灣人的首選，然而礙於法規、語言、社區環境、財務風險…等問題，找尋一名專業的海外不動產經紀人就格外重要。服務於信義房屋日本事業部專案執行經理唐國軒，不僅克服跨文化交流困難，更以專業知識與熱情提供客戶最優質的服務，使他於今年獲得台北市不動產仲介經紀商業同業公會「傑出不動產經紀人」獎殊榮。

加入信義房屋第16年的唐國軒，畢業於政大日文系，深深感謝當時教導他的店長，在自己買房地產交易中的無私幫助。唐國軒表示，信義房屋不僅提供了完善的售後服務，更教導他重視客戶需求、尊重承諾的重要性。歷練了專案經理跟店長之後，唐國軒投入到日本房地產領域，挑戰著更多的專業知識和溝通技巧，他深知語言和文化的差異帶來的挑戰，並努力克服最終獲得回報，成功地幫助客戶解決了眾多的海外房產交易難題。

在日本房地產深耕多年，早已獲得無數客戶的喜愛與信任，遇到任何海外疑難雜症，第一時間想到的還是他，過去疫情嚴峻期間，有客戶因為日本航班禁飛，無法回到日本照顧房子，因為買屋時建立的信任感，便委託唐國軒代為協助處理屋內狀況；也曾遇到在台灣舉辦說明會時，一位客戶對著現場一百多位來賓分享說道：「我是特地來感謝國軒，謝謝他真的為我著想，幫我在日本找到一個溫暖的家。」唐國軒表示，能夠獲得客戶百分百的信任，為他們處理日本房地產的大小事，就是對他最大的鼓勵，也是持續進步的動力來源。

唐國軒的專業知識、優異表現、熱情使他脫穎而出，多次在公司的龍虎榜上名列前茅，最近更是榮獲「傑出不動產經紀人」獎項肯定，多年來認真付出不僅獲得業績的提升，更贏得了客戶對他的肯定與尊重。唐國軒認為這項成就不僅是個人的努力，而是整個信義房屋日本事業部團隊的相互合作，未來將繼續以信義人為榮，為客戶提供優質的服務。

信義房屋 房地產 日本

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