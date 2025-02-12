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華勝汽車預計3月中上市掛牌 13日舉辦業績發表會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華勝董事長陳鏗勝看好新年度。記者黃淑惠／攝影
華勝董事長陳鏗勝看好新年度。記者黃淑惠／攝影

華勝-KY（2248）其核心產品汽車LED氛圍燈具備呼吸燈特效、變色、音樂律動等智慧功能，受惠於新車款採用數量增加，今年營收獲利朝向2位數成長，迎新訂單泰國廠將擴大布局，預計於3月中上市。

華勝 - KY於2024年11月27日通過台灣證券交易所有價證券上市董事會審議。並將於13日舉辦上市前業績發表會。

華勝汽車電子自2003年成立以來，經過多年的厚積薄發，已躋身於具備Tier1產業地位的智慧型氛圍燈及創新型車用零組件領導品牌之列。

從財務數據來看，公司的營運業績呈現出迅猛的增長態勢。2024年前三季的表現突出，營收達14.75億元，稅前淨利高達2.33億元，相比2023年全年增長41%，每股收益（EPS）4.68元也已超過2023年全年，各項財務指標呈現出良好的增長態勢，盈利能力持續增強。

公司在全球範圍內進行戰略布局，擁有中國大陸嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海、台灣等地的營運公司，構建了一個龐大且高效的國際業務網絡。

在產品領域，華勝汽車電子的產品種類豐富多樣。其核心產品汽車LED氛圍燈具備呼吸燈特效、變色、音樂律動等智慧功能，發光形式多樣，涵蓋直接式出光、間接式出光、發光面板等多種方式，能充分滿足不同車型及客戶的需求。

此外，公司的星空頂、電子天幕、智慧型閱讀燈模組等新產品也各具特色。以星空頂為例，其運用鐳射技術，可實現定製化圖案設計，搭配LED燈，在夜間營造出美輪美奐的氛圍效果，在耐用年限、發光原理、安裝方式等方面均領先於同業競品，目標市場定位於中高階車款，且已在市場上嶄露頭角。

華勝汽車電子擁有雄厚的客戶資源，長期與國際知名大廠保持深度合作。作為北美通用的一級供應商，公司與中國大陸排名前十大車廠均建立了穩固的合作關係，另包括蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭企業，亦為該公司的長期合作夥伴。憑借強大的供應商資格，公司得以在不同車型間拓展產品應用，形成了強有力的通路支持。在2024年度，公司合計銷售車型超過210款，充分證明其產品在市場上的受歡迎程度和廣泛應用。

在市場前景方面，全球新能源車滲透率的不斷提高為華勝汽車電子帶來了難得的發展機遇。據權威資料顯示，預計到2030年，EV電動車滲透率將達到34.4%，全球氛圍燈市場規模也將迎來顯著增長。華勝汽車電子早已洞察到這一趨勢，積極進行戰略布局。其智慧型律動式LED變色氛圍燈系統已成功打入中國大陸新能源車指標企業，除了現有的交貨客戶，公司還在持續拓展業務，與多家客戶保持密切接洽，未來成長動能十足。

華勝汽車電子具備強大的研發能力，擁有自有光源庫和光學材料庫，能從結構設計、光學、軟體、硬體到模具等多個環節進行研發和技術整合。憑借這一優勢，公司不僅能與車廠聯合開發新品，還先後取得了國家級高新技術企業等多項榮譽，截至2024年12月31日，公司已擁有國內外55項專利，技術實力備受業界認可。

ESG永續經營方面，華勝汽車電子同樣全力以赴。公司積極提升能源使用效率，推行資源回收再利用，訂立誠信經營政策和檢舉制度，注重風險管理，制定企業社會責任實務守則，在供應商管理、固廢與廢水管理、客戶權益保障、人權與員工福利等多個方面均有出色表現，充分體現了其作為一家有責任感的企業的擔當。

EPS ESG LED

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