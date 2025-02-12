支援政府防疫！東洋攜CSL seqirus原廠合作 細胞疫苗得標

東洋（4105）12日表示，因國際流感疫情變化快速，政府提出「緊急增購流感疫苗」措施以滿足民眾對公費流感疫苗的短期需求。了解疫苗基金預算有限，並為降低對2025年、新年度流感疫苗疫採購的影響，台灣東洋成功爭取國外原廠CSL seqirus的支持，公益無償取得部分細胞型流感疫苗並同意參與此次具緊急性的疫苗採購案。台灣東洋以行動支援流感防疫，希望成為政府與民眾信賴的合作夥伴。

台灣東洋表示，近期國內公費流感疫苗需求湧現，CSL seqirus國際疫苗大廠同意與台灣東洋攜手合作，將部分「細胞型流感疫苗」以公益無償方式轉予台灣東洋，用意是希望滿足國人對公費疫苗的緊急需求外，也減少政府財務壓力並間接降低對新年度公費流感疫苗疫採購預算的影響。

在CSL seqirus與台灣東洋合作下，通過審核並取得「緊急增購流感疫苗」標案，後續將配合政府施政如期提交所需的公費流感疫苗。

CSL seqirus是具全球盛名的國際生物技術公司之一，旗下適用年齡六個月以上嬰兒及成人的「細胞型流感疫苗」以及適用65歲以上成人的「含佐劑流感疫苗」，已雙雙獲歐美國家對不同年齡族群優先推薦接種。

台灣東洋表示，「細胞型流感疫苗」是屬新一代疫苗製程，儘管成本比傳統雞胚胎製程的價格還高，台灣東洋為了接軌國際疫苗接種趨勢，仍在2020年引進「細胞型流感疫苗」並連續五年參與公費招標，其疫苗品質與保護力都獲得政府與民眾肯定，2025年也會持續參與新年度的公費流感疫苗招標，希望照顧更多人的健康。

由於高齡化已是全球議題，CSL seqirus也開發出年長者或有免疫老化問題可適用的「含佐劑流感疫苗」。台灣東洋順利取得代理並在2023年取得國內藥證、投入自費市場，由於聚焦台灣約460萬銀髮族群的保護，且亦能降低重症風險與潛在醫療支出，感染症醫學會及家醫醫學會聯名建請這類免疫加強型的長者專用疫苗能列進公費。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，協助政府與醫學會一起照顧全民健康是台灣東洋的企業社會責任。因此，2024年就與感染症醫學會啟動為期三年並希望長者流感疫苗接種率達WHO75%目標值的「375計畫」，台灣東洋除深化衛教更結合「含佐劑流感疫苗」公益捐贈的方式，與桃園市、台中市及高雄市攜手照護銀髮族群的健康，未來仍會與政府、醫學會緊密合作，為健康台灣共同努力。