華勝汽車電子即將上市 董事長陳鏗勝看好巿場

華勝-KY（2248），於 2024 年 11 月 27 日成功通過臺灣證券交易所有價證券上市董事會審議。並將於明日（13 日）舉辦上市前業績發表會。

華勝汽車電子自 2003 年成立以來，已躋身於具備 Tier1 產業地位的智慧型氛圍燈及創新型車用零組件領導品牌之列。公司在全球範圍內進行戰略布局，擁有中國大陸嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海、台灣等地的營運公司，構建了一個龐大且高效的國際業務網絡。

在產品領域，華勝汽車電子的產品種類豐富多樣。其核心產品汽車 LED 氛圍燈具備呼吸燈特效、變色、音樂律動等智慧功能，發光形式多樣，涵蓋直接式出光、間接式出光、發光面板等多種方式，能充分滿足不同車型及客戶的需求。此外，公司的星空頂、電子天幕、智慧型閱讀燈模組等新產品也各具特色。以星空頂為例，其運用鐳射技術，可實現定製化圖案設計，搭配 LED 燈，在夜間營造出美輪美奐的氛圍效果，在耐用年限、發光原理、安裝方式等方面均領先於同業競品，目標市場定位於中高階車款，且已在市場上嶄露頭角。

華勝汽車電子擁有雄厚的客戶資源，長期與國際知名大廠保持深度合作。作為北美通用的一級供應商，公司與中國大陸排名前十大車廠均建立了穩固的合作關係，另包括蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭企業，亦為該公司的長期合作夥伴。憑藉強大的供應商資格，公司得以在不同車型間拓展產品應用，形成了強有力的通路支持。在 2024 年度，公司合計銷售車型超過 210 款，充分證明其產品在市場上的受歡迎程度和廣泛應用。