情人月浪漫開跑！星享道酒店集團打造滿滿愛意美食饗宴

情人月浪漫開跑！星享道酒店集團特別策劃一系列浪漫活動，邀請情侶及親朋好友一同歡慶這個充滿愛意的季節。自2月14日西洋情人節起，浪漫氛圍將持續至3月14日白色情人節，讓賓客在溫馨的節日氛圍中，細細品味每一刻的幸福時光。

星享道酒店集團旗下享得道Hotel沐青餐廳特別推出晚餐限定「初見心動雙人套餐」，可享受高檔食材與儀式感滿滿的用餐體驗。從前菜到甜點，每一道料理都承載著濃濃情意，為浪漫夜晚增添難忘回憶。

主廚以愛為名精心設計各式佳餚，前菜以花朵意象妝點的煙燻鮭魚泡芙，完美詮釋戀愛的悸動與甜蜜。主餐可選慢烤宜蘭櫻桃鴨胸或勃根地紅酒醬紐約客牛排，搭配清新微醺的草莓香檳；每份套餐加贈頂級加勒比海龍蝦尾，為饗宴增添奢華質感，最後以主廚特製甜點畫下完美句點。

不論是初次約會，還是多年相伴，中央公園旁森林系的沐青餐廳浪漫氛圍，都能讓彼此更貼近，讓每一口美食成為傳遞愛意的最佳橋樑。即日起開放訂位，讓這場為愛打造的奢華饗宴，成為今年情人節最甜蜜的回憶。

情人月不僅是戀人專屬的節日，也是與親朋好友共度美好時光的完美時刻。星享道酒店集團特別推出超值聚餐優惠，無論有情人或是沒情人，都能與摯愛的親朋共享美好時光。

周一至周四的平日午餐，四人同行即可享有一人免費的超值優惠，輕鬆讓聚會無負擔；而平日晚餐，搭配SUNMAI金色三麥啤酒，為美食增添微醺的氛圍，讓每一口都充滿驚喜；假日下午茶則推出第二位半價優惠，與家人或朋友共享悠閒午後，盡情享受輕鬆美好的時光。

尚未覓得良緣的單身男女也別氣餒，讓月老來助攻締結良緣，星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel聯合推出「祈求好姻緣住房專案」，為單身貴族提供一個尋找真愛的好機會。

凡入住即贈送台中有名的樂成宮「月老參拜攻略」，搭配台中知名伴手禮蛋塔和麻糬，甜蜜蜜的黏住愛情，拜好拜對，吃甜甜，在新的一年馬上Get到好對象。

無論是浪漫的雙人晚餐，還是與朋友家人的歡聚，星享道酒店集團都精心準備了最美味的饗宴，讓每一個時刻都充滿愛與幸福，創造永生難忘的甜蜜回憶。