中石化展現永續承諾 連續五年獲標普永續年鑑成員

中石化（1314）再度獲得國際肯定，獲登《標普全球》（S&P Global）2025年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2025），達成五連霸佳績！標普全球從全球超過7,690家企業、62個產業中，嚴選780家在環境、社會與治理（ESG）領域表現卓越的企業納入年鑑。中石化在全球化學產業評比中位居前列，展現公司對永續發展的長期承諾與卓越成果。

中石化表示，該公司長期深耕ESG領域，積極推動永續行動。多年來，公司持續參與國內外永續評鑑，透過評鑑指標檢視自身策略與實踐，並不斷精進改善，以對接國際最佳實踐（Best Practices），展現對永續發展的堅定承諾。標普全球（S&P Global）於2月11日公布2025年永續年鑑結果（The Sustainability Yearbook 2025），中石化於「職業安全與衛生」、「產品責任」、「氣候策略」及「廢棄物與污染物管理」等領域表現突出，充分展現企業在環境管理、社會責任及公司治理方面的持續精進。

在2024企業永續評比中，以總分70分成績，百分等級95%入選成為永續年鑑成員，此為中石化連續第5年獲選，也是台灣唯一連續5年入選永續年鑑的化學類企業。

中石化於2021年已制定短、中、長期溫室氣體減量承諾，邁向2050淨零碳排目標，做為驅動公司永續發展的指導綱領；以2005年為基準年，每年減少2%的溫室氣體排放量為節能減碳的目標，短期目標為2025年較基準年減少20%、中期目標為2030年減少50%、長期目標為2050年減少100%。

除了蟬聯標普全球永續年鑑的肯定，2024年中石化在節能減碳氣候行動亦獲得多項國內外永續獎項亮眼成績；公司連續七年參與國際碳揭露組織（CDP），2024年於氣候變遷（Climate Change）與水安全（Water Security）皆取得管理等級（B）成績；並榮獲經濟部節能標竿獎、第十七屆TCSA台灣企業永續獎之「氣候領袖獎」、財團法人21世紀基金會「淨零產業競爭力特優獎（塑化業）」、天下雜誌「企業減碳溫度計」（TRIPs）之「1.5℃標章證書」，並於商周2024「碳競爭力100強」中位列榜單，並於塑膠工業產業排名首位。

各項榮耀不僅是對本公司減碳策略及永續行動努力的肯定，並充分彰顯公司在減碳轉型及邁向淨零碳排的努力與成果，展現中石化於低碳經濟時代的競爭優勢。

此外，中石化秉持以人為本的理念，不僅重視內部人才培養與發展，同時也積極吸引外部優秀人才。本公司致力於深入了解並發展內部人力資源，並透過多元化的招聘渠道精確地吸引外部人才。在不斷進行職能與人才盤點的過程中，加強組織文化認同，並建立友善職場環境，以提升員工滿意度及敬業度。

在2024年「1111人力銀行幸福企業票選活動」中榮獲銀獎，這份殊榮展現公司對員工福祉的高度重視，以及多年來致力於打造幸福企業文化、提升雇主品牌影響力的努力。中石化公司謹守長期永續承諾，自2014年起首次發布永續報告書獲獎以來，更是自2017年起連續8年榮獲獎「TCSA台灣企業永續獎」。

展望未來，中石化將持續強化永續發展策略，除專注於綠色低碳產品的開發轉型，也同步開發電子級和碳循環化學品，包括光學應用材料、新能源及通訊材料等，以切入電子科技產業供應鏈，創造高毛利產品及循環經濟利基。

此外，公司也積極推動循環經濟，透過減碳技術與能源轉型，進一步降低環境足跡。中石化將更深化職安衛管理、強化同仁培訓及福祉，並積極與利害關係人溝通，深化與社區的合作關係。

未來，中石化也將持續以國際級永續標準為目標，攜手供應鏈夥伴，共同推動低碳轉型與綠色創新，為產業、社會及環境創造更大價值，實現企業永續發展的承諾。