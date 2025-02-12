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史上「最牛」都更案正義國宅 華麗轉身「台北之星」豪宅每戶破3億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
前身為「忠孝正義都更案」（正義國宅都更案）的「台北之星」，首度出現實價揭露，每坪成交價站穩200萬元。台灣房屋提供
前身為「忠孝正義都更案」（正義國宅都更案）的「台北之星」，首度出現實價揭露，每坪成交價站穩200萬元。台灣房屋提供

史上「最牛」都更案－「Diamond Towers」的「忠孝正義都更案」（正義國宅都更案），位於台北市忠孝東路三段燙金路段，近期實價首度揭露，去年11月，買方一次買下同層兩戶，共391.17 坪，總價約7.53億元、單價240萬元。

另一筆則為2023年11月交易，150.1坪，總價約3.08億元，單價204.86萬元，並包含300萬元的家具設備；兩筆交易備註欄皆標註「特殊交易情況、條件：毛胚屋」。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，「Diamond Towers台北之星」就是正義國宅都更改建案，分成三棟建築，A、B棟樓高30、31層，規劃150、300坪格局，而C棟「台北星鑽」則為都更分回戶，基地就位在捷運忠孝復興站旁，東區商圈生活機能、周邊明星學校等條件，都屬於最頂級的地段，因此成交單價應能站穩200萬元以上，買方以企業主居多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市素地稀缺，因此多半靠都更或危老才有新案可推，如「潤泰敦峰」前身為黑松舊廠拆除後的微風廣場停車場，省去整合時程，改建較有效率；不過，多數的都更豪宅都在精華地段，都更時程曠日廢時，通常也需靠中大型建商主導，較有機會順利推案。

以「台北之星」為例，前身為正義國宅，整合耗時26年，當初銷售也定錨單價250萬元，據悉已有多戶成交，目前僅揭露兩筆，近期陸續應該還會有其他交易揭露。

國宅 都更

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