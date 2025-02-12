中華信評：中鋼可望因美國關稅而受惠

中華信評12日表示，由於中國鋼鐵公司（2002）出口至美國的鋼鐵已被課徵25%的關稅，該公司的競爭力可望因美國對所有進口鋼鐵與鋁加徵25%的關稅而增強。

美國近期宣布對所有進口鋼鐵與鋁產品課徵關稅，中華信評指出，中鋼（twAA-/穩定/twA-1+）在美國市場的競爭力可望因此提高。新的關稅將使中鋼的產品與在此之前一直受惠於較低稅率或豁免額的亞洲競爭對手產品平起平坐。由於美國本土鋼鐵供應量不足，中華信評預期未來幾季美國鋼鐵產品

的進口量將大致維持不變。美國進口鋼價在所有外國鋼鐵供應商之間會變得更具可比較性，而這點為中鋼及其下游客戶提供了透過服務、產品品質或銷售策略來提升鋼鐵銷量的機會。

中華信評認為，此項政策轉變衍生的相關風險以及其他不確定因素仍很高，且公布後的關稅仍有諸多細節尚待釐清。若美國政府欲在台灣鋼鐵產品已被課徵25%關稅的基礎上另外加徵25%關稅，則中鋼與競爭對手之間將持續存在關稅差距，而該公司仍持續維持在其他市場尋找其產品的替代性需求。