關稅風雲機會風險並存 水泥產業第2季有望迎強勁復甦

展望原物料產業第2季表現，隨著中國大陸政策發酵，水泥產業有望迎來強勁復甦，而鋼鐵與塑化產業則需密切關注關稅變數帶來的影響。法人表示，關稅風雲再起，可聚焦受惠於政策與市場結構性改變的個股，機會風險並存。

展望2025年第2季，法人表示，隨時序傳統旺季來臨，中國大陸推出更積極的經濟振興政策，市場普遍認為政策發酵大約需9-12個月，近期地產數據已連續兩個月改善，水泥產業可望受惠歷年最佳復甦，預估今年第2季報價將季增5-10%。此外，水泥產業具殖利率題材，進一步增添市場對台泥（1101）、亞泥（1102）等個股的信心，因此維持買進評等。

在鋼鐵產業方面，美國關稅政策將有利於本土鋼廠，對於台灣業者而言則是潛在風險。法人分析，若美國對台灣加徵關稅，對2025年營收的影響預估在1.5-2.5%，屬於可控範圍，由於第2季供應壓力仍大，關稅變數將進一步影響產業表現。

另外，法人指出，台廠大成鋼（2027）具備四大利多因素，有望在變局中受惠：第一，稅政策支撐美國鋼鋁價格，帶動當地通路商獲利提升。第二，補庫存需求浮現，自去年第4季起市場已展現回補跡象。

第三，降息提升客戶備貨意願，利息成本降低後，企業可增加庫存天數與數量；第四，鋁捲板自製率提高，公司持續擴大自製產能，推升毛利率。

不過，塑化產業仍處低谷，關稅與油價高檔成雙重壓力。法人解析，相較於水泥產業的樂觀展望，塑化產業仍面臨挑戰。首先，全球油價維持高檔，加重塑化業者成本壓力。

其次，中國大陸塑化同業持續擴張產能，市場競爭激烈，導致產品價格難以回升。再加上美中關稅戰升級，影響涵蓋烯烴、芳香烴及其所有衍生物，台灣塑化業者在東南亞與非洲市場的份額恐進一步遭侵蝕，貨物流轉（美國-中國大陸、中國大陸/台灣-東南亞）可能受阻。因此包括：台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）等則維持中立看法，短期內難見顯著成長動能。