Klook新募一億美元 將拓展新世代旅客、深化亞太市場

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook 12日宣布完成1億美元（約新台幣32億元）融資，由國際成長型投資公司Vitruvian Partners領投。此項最新融資充分展現市場對Klook願景、領導地位及卓越營運能力的高度信心，將力助Klook加速拓展新世代旅客市場，並深化亞太地區布局。

Klook去年成立滿10年，持續重塑旅客探索與預訂目的地體驗的方式。至今Klook已促成數千萬次流暢的旅遊預訂體驗，並積極支持在地夥伴發展，為亞太地區GDP貢獻72億美元，創造超過21.9萬個就業機會，進一步展現其在旅遊產業成長中的關鍵推動角色。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，隨著亞太持續穩居全球旅遊市場的核心地位，Klook憑藉強大的品牌力、廣泛穩健的供應鏈網路和深厚的在地專業，為注重體驗的新世代旅客創造更大價值。很高興攜手Vitruvian，共同迎接下一階段的成長。

根據最新預測數據，亞太地區的國際旅客人次預計將從2024年的6.19億增加至2026年的7.62億人，超越2019年的歷史高點。隨著旅遊市場強勁復甦，旅客體驗消費逐漸取代物質消費成為主流趨勢。

Vitruvian Partners長期支持快速成長且具指標性的企業，此次投資將為Klook下一階段的發展帶來更加深厚的專業經驗與國際視野。憑藉豐富的旅遊產業投資經驗，Vitruvian的合作將進一步強化Klook拓展的決心，鞏固其旅遊體驗領域的市場優勢。

Vitruvian Partners合夥人Sophie Bower-Straziota表示，Klook在亞太旅遊市場扮演重要的推動角色。相信Vitruvian在全球旅遊市場的豐富經驗，將進一步助力Klook強化業務發展與拓展。

Klook新一輪的融資將推動下一階段的成長與創新。透過與Google Cloud擴大AI合作，Klook將提升旅客體驗與商家營運效能，提高內部運作效率。Klook攜手亞太各地觀光機構，推動旅遊產業未來發展。近期Klook與菲律賓觀光部（DOT）達成合作，全面加速當地旅遊業的數位升級，讓旅客能更輕鬆體驗當地的特色活動。