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momo調查 開學季掀AI PC換機潮、外宿重視智慧家電

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台各大專院校陸續開學，學生族群的購物需求迎來新一波高峰。台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網最新站內熱搜趨勢顯示，「3C筆電」與「生活家電」在年後關注度大幅提升，「AI PC」成為最熱門關鍵字，「筆電」單周搜尋量飆升近20萬次，顯示市場對AI運算技術的需求正在快速成長。

除了筆電市場換機潮湧現，momo觀察發現，「複合式智慧家電」成為學生與外宿族熱搜焦點，其中萬用鍋、空氣清淨機、洗衣機被封為「外宿族家電三寶」，年輕消費者對於智能、便利的家電產品需求與日俱增。

momo指出，在數位化時代，筆電已成為大學生不可或缺的學習工具。今年寒假開學季，AI PC風潮席捲市場，帶動筆電需求快速攀升。隨著智慧科技的快速發展，AI PC話題熱度不減，市場接受度不斷提升，不僅逐漸成為筆電銷售主流，更推動3C筆電市場迎來新一波換機潮，預估將帶動近一個月筆電銷售年增雙位數成長。

AI 智慧家電 筆電

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