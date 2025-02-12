TOYOTA 獲 Yahoo Best Brand Awards 2024汽車類最佳品牌大賞

國內車市銷售龍頭TOYOTA行銷布局再傳喜訊，Yahoo Big Idea Chair Awards（BIC）是全球領先的廣告獎項盛事，於亞洲舉行已邁入第16屆，致力於鼓勵與表揚數位行銷領域的創意與想像力，TOYOTA深得消費者肯定，榮獲Yahoo Best Brand Awards 2024汽車類最佳品牌大賞。

和泰集團表示，今年首度在台灣及香港市場聯合舉辦Yahoo Best Brand Awards 2024最佳品牌大賞，與全球知名市場研究公司Kantar合作，並經過Yahoo關鍵字搜尋熱度排序，在包含汽車、金融理財服務、食品飲料等熱門產業類別，挑選出超過230個品牌作為候選名單，吸引超過41萬次的用戶熱烈參與投票，最終於台灣選出24個深受消費者喜愛的最佳品牌。TOYOTA榮獲Yahoo Best Brand Awards 2024汽車類最佳品牌大賞，展現出品牌長期深耕經營的成果，也顯示在消費者心中不可撼動的地位。

依據Yahoo本次調查結果，作為消費者持有的重要交通工具，對汽車最重視的是耐用度、性能佳、優異安全保障、外型好看、價格合理。相對於男性，外型好看對女性重要性更高，男性則相對更重視「品牌個性符合我」。50歲以上的嬰兒潮世代與橘世代，重視耐用度、優異安全保障與品牌理念的程度，高於其他年齡層，年輕族群（Y與Z世代）最重視性能，其中在所有族群中，Y世代特別重視外型好看，持續創新也是吸引年輕世代的重要因素。

TOYOTA憑藉良好的妥善率、優異的安全配備與持續優化創新的品牌理念，不僅榮獲此獎項，2025年1月TOYOTA更以12,760台註2的成績穩坐全市場冠軍，市占率高達36.4%，創下歷年1月同期新高紀錄。為回饋消費者的支持與肯定，2月份TOYOTA推出RAV4、COROLLA CROSS各車款之驚喜優惠，增加2月淡月市場銷售量。