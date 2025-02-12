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發展永續醫療 和信醫院與玉山金控簽署合作備忘錄

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信醫院發展ESG多年，今天與玉山銀行宣布啟動醫療體系永續發展合作。記者蘇健忠／攝影
和信醫院發展ESG多年，今天與玉山銀行宣布啟動醫療體系永續發展合作。記者蘇健忠／攝影

發展ESG是各行業趨勢，醫療院所碳排量高，但醫院維運有關病人安全，要推行ESG策略難度慎高。和信醫院發展ESG多年，今天與玉山銀行宣布啟動醫療體系永續發展合作，雙方簽署合作備忘錄，玉山銀行將提供和信醫院環境保護、社會責任及公司治療發展諮詢。

據衛福部國健署統計，2017年至2021年全國侵襲癌病人五年存活率為56%；和信醫院同期侵襲癌病人五年存活率為75%，高出全國達19%之多；2013年至2017年女性乳癌（侵襲癌）五年觀察存活率，和信為91%，高出台灣平均86%，也高於醫學中心87%。

和信醫院董事長黃達夫說，設立和信醫院的終極目標不是利潤，而是改變更多病人的生命，戮力減少癌症發生率及降低癌症死亡率是和信醫院體現ESG社會責任，和信醫院是台灣第一所癌症專科醫院，提供以病人為中心的多科整合團隊全方位癌症照護服務。

玉山金控連續11年入選道瓊永續指數（DJSI），已提供超過30家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。

玉山金控董事長黃男州表示，和信醫院以病人為中心的全人照顧理念，與銀行業以顧客為中心發展趨勢不謀而合，該院癌症病人五年存活率高於全國平均，正是治癌專業的展現，玉山銀行也把員工滿意、顧客最愛列為發展目標，面對保護地球、愛護環境的新課題，盼雙方彼此交流。

和信院方表示，期望透過與玉山銀行合作，繼續提高癌症病人五年存活率，力踐癌症專科醫院的社會永續責任；和信醫院也將為玉山銀行提供健康檢查服務及員工健康管理，進一步深化雙方的永續夥伴關係。

和信醫院發展ESG多年，今天與玉山銀行宣布啟動醫療體系永續發展合作。記者蘇健忠／攝影
和信醫院發展ESG多年，今天與玉山銀行宣布啟動醫療體系永續發展合作。記者蘇健忠／攝影

永續 玉山 癌症

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