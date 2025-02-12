MSCI全球小型指數 新增10檔台灣成分股 星宇航空、台灣虎航入列

星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）上市後營運成果再受肯定，雙雙入列MSCI全球小型指數12日新增10檔台灣成分股，法人分析，航空客運市況解封後熱度不退，國內的航空股近年來業績表現出色獲國際市場矚目。

星宇航空今天受到利多加持，股價一度最高衝上29.25元，漲幅近7%，2025年開春星宇營收再繳好成績，1月總營收為42.38億元，月增率20%，年增率71%，再創單月歷史新高。另外，星宇航空昨日航空布局也傳喜訊，成為國籍航空首家擁有三項CEIV認證，星宇航空再添IATA CEIV醫藥冷鏈運輸、生鮮貨物運輸雙認證。

台灣虎航早盤股價最高來到84.7元，漲幅近1%，盤中則是壓回到平盤附近，該公司１月適逢寒假與農曆春節9天連假，國人旅運於農曆春節期間及其前後均達高峰，受惠於機票價格及載客率同步攀升，1月自結單月營收16.92億元，年增加31.2%，創下歷史單月新高。

瞄準疫後龐大的東南亞轉機北美客，川普上任後全力推動各種關稅「讓美國再次偉大」全球往北美的客運商務需求量不斷在增加當中，星宇航空11日宣布6月2日起開闢台北-加州安大略航線即日起開賣，龐大的轉機商機，北美市場的仍是今年星宇成長主要動能。

星宇航空11日宣布6月2日起開闢台北-加州安大略航線，安大略也成為星宇航空北美航網的第四個航點；目前星宇航空美國航線目前每周10班往返台北-洛杉磯、每日1班往返台北-舊金山，西雅圖航線自3月1日起將增班為每日飛航。

星宇航空翟健華執行長表示，安大略為星宇航空今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。

此外，星宇航空繼去年底為台灣首家獲國際航空運輸協會（IATA）的獨立驗證卓越中心（Center of Excellence for Independent Validators, CEIV）頒發CEIV Lithium Batteries鋰電池運輸認證，近日再取得CEIV Pharma醫藥冷鏈運輸及CEIV Fresh生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有三項IATA CEIV認證的航空公司，鞏固在特殊貨物運輸的領先地位。

翟健華表示，星宇航空持續展現對於貨運服務發展的決心，高品質把關不僅止於客運服務，亦遵循國際最高標準處理客戶所託的每件貨物。同時擁有三項IATA CEIV認證為重要里程碑，代表星宇航空的卓越運營和人員專業獲得了國際認可，未來將持續把關並優化作業，提供高效專業的貨運服務。

台灣虎航2024年營收為164.23億元，年增率31.7%，前三季營業利益32.61億元，年增67.8%，營業毛利率和營業淨利率前三季分別達32%、26%，稅後純益為24.76億元，每股稅後純益5.52元。

台灣虎航下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續將機隊進行汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。法人預估在第4季油價相對疲軟，客運需求持續強勁下，2024全年獲利成長超越2023年可期，農曆春節期間創下好成績，接下來的雪季及賞櫻旺季，市場普遍看好2025年客運收益。