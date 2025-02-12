超級豪宅「台北之星」實價揭露 毛胚屋單價240萬元

台北大安區指標大案「Diamond Towers台北之星」，首度出現實價揭露，一筆為去年11月，買方一次買下同層兩戶，共391.17坪，總價約7.53億元、單價240萬元，由建商龍麟建設持有。

另一筆則為2023年11月交易，150.1坪，總價約3.08億元，單價204.86萬元，並包含300萬元的家具設備，為企業購入。兩筆備註欄皆標註特殊交易，採毛胚屋交屋。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，「Diamond Towers台北之星」就是正義國宅都更改建案，分成三棟建築，A、B棟樓高30、31層，規劃150、300坪格局。

C棟「台北星鑽」則為都更分回戶，基地就位在捷運忠孝復興站旁，東區商圈生活機能、周邊明星學校等條件，都屬於最頂級的地段，因此成交單價應能站穩200萬元以上。

台灣房屋集團趨勢中心統計台北市指標型都更豪宅，身價不斐，除了最新的「台北之星」之外，還有「華固天鑄」、「華固名鑄」和「華固敦品」，「潤泰敦峰」和「元大栢悅」，都躋身兩百萬俱樂部，其中最資深且創下最高單價的就屬「元大栢悅」，中樓層戶拆算車位後，創下280萬元的身價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市素地稀缺，因此多半靠都更或危老才有新案可推，以「台北之星」為例，前身為正義國宅，整合耗時26年，當初銷售也定錨單價250萬元，據悉已有多戶成交，目前僅揭露兩筆，中高樓層240萬元來看，頂樓戶較有機會站上250萬元的行情。

第一建經研究中心副理張菱育指出，2023年7月《平均地權條例》上路，限制私法人購屋採許可制，因此近年的豪宅交易，大多由自然人名義購買。而這次兩筆「台北之星」交易皆由法人購買，不排除是在預售期間購入，當時新制尚未上路，才會以法人持有。