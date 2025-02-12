全台十大瀏覽社區 「太陽帝國」第一、屏東也有一個

樂屋網統計2024年最多線上買方瀏覽的社區，前三名均為新北市社區，第一名是新北市「太陽帝國」，去年被瀏覽了高達40萬次，較2023年的21萬次，成長幾乎近翻倍！

樂屋網發言人洪安怡指出，中永和地區地狹人稠，多為老舊公寓，要在捷運站旁找屋齡較新的大樓社區本就不易，因此捷運南勢角站附近的太陽帝國，跟鄰近捷運景安站的景安晶華，分居榜上第1名和第3名，成為當地買方關注的熱門社區。

其中太陽帝國屋齡僅2年多，基地面積達1000坪，住家戶數超過500戶，附近又有興南夜市，機能相當好，至於景安晶華，屋齡雖然已超過11年，但戶數37戶相對單純，周邊生活機能也很完善，因而指名度高。

第2名則是淡海新市鎮的知名社區海洋都心，洪安怡說，海洋都心總共有3期，包含海洋都心2、海洋都心3中央花園，距離輕軌不遠，地段方便，房數從1房到4房都有，總體戶數逾5千戶，也因為量大，轉手待售的狀況也會比較多，致使買方瀏覽量衝高，2024年總體高達14萬次。

台中市則有瑞聯天地、城市經典分別排名第4、第6名，洪安怡說，這些社區都是戶數較多，有不少低總價的小套房求租或求售，涵蓋了自住和投資收租功能，客群較廣，因此近年來持續穩定上榜。

值得一提的是，屏東縣「尖美東山河」是這次七大都會區外唯一上榜的縣市和社區，洪安怡表示，該社區坐落在屏東市，基地高達1萬多坪，共2千多戶，是當地最大的集合式住宅，去年交易超過100筆，再加上高鐵、台積電2大題材加持，也讓屏東逐漸吸引買方目光。