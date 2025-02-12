路易莎不只賣咖啡！大舉併餐飲品牌 火鍋、牛排、茶館全納版圖

靠著平價精品咖啡起家的路易莎（2758）積極擴張版圖，今年元月起一口氣併下多個餐飲品牌進入集團合併營收，包括文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」、蔬食餐廳「光焙若蔬食」、牛排館「青焰炭火熟成牛排」，加上既有品牌泰式料理「初泰」、麵包坊「Louisa BAKERY」，以及健身房「self room」，品牌數一口氣來到八個，展現跨界經營的雄心。

路易莎近年來尋求多角化發展，不僅在咖啡市場持續擴張門市版圖，更切入異業經營，從最早的健身房到去年陸續投資各式餐飲，強調透過不同業態的組合提升市場競爭力。此次併入的餐飲品牌涵蓋火鍋、牛排、蔬食與茶館等多元品類，顯示其希望透過多品牌經營，提高整體營收規模，並進一步融入消費者更多元的生活場景。

路易莎咖啡表示，近年積極拓展餐飲版圖，除了咖啡業務外，陸續投資多個餐飲品牌，主要希望藉此多元化經營，擴大市場佔有率，並滿足消費者對不同餐飲形式的需求。

路易莎以連鎖咖啡起家，在品牌經營上具有豐富經驗，擁有強大的品牌影響力和市場知名度。 此外，在供應鏈管理、門市營運和客戶服務方面積累了豐富的經驗，這些都是進軍餐飲市場的競爭優勢。再者，公司擅長營造場域氛圍，無論是結合茶食文化的茶館，還是文青特色的火鍋店，都別具一格，即便在紅海市場也能找到特有定位。

以火鍋品牌「丹生炊事」為例，該品牌以平價文青風格的個人鍋物為特色，提供多種湯底選擇，如原湯、日式壽喜燒、酸菜白肉、麻辣湯等，並強調環境的舒適與設計感。 首店位於板橋，坪數達200餘坪、座位數155席，客單價落在400元。

目前路易莎旗下的新餐飲品牌皆為直營，僅玖仰已有加盟店。公司表示，未來「丹生炊事」也有機會發展加盟，擴點策略會選址在人流密集的地區，如商場或交通樞紐附近開設新店，以提高品牌曝光度和客流量。

路易莎積極投資新的餐飲品牌，主要目的是多元化經營，降低對單一業務的依賴，並抓住不同市場的消費趨勢。除了「丹生炊事」，包括初泰、玖仰、光焙若蔬食以及青焰炭火熟成牛排，也都會加強拓店力度，以進一步擴大市佔。

集團目前旗下計有路易莎咖啡約550間（含直營店與加盟店）、青焰炭火熟成牛排2間、玖仰9間（6間直營、3間加盟）、初泰2間、SUN BERNO光焙若蔬食3間、丹生炊事1間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room 健身房目前1間店，下半年將再開出大巨蛋店。