228連假將到來 高公局提醒國道追撞事故多勿分心恍神
交通部高公局指出，今年和平紀念日3天連假即將到來，預估連假期間尖峰時段將湧現大量出遊車潮。經高公局統計，113年發生70件A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故，其中23件屬追撞，共造成28人死亡，占全年A1事故死亡人數35%。主要肇事原因為未保持行車安全距離、分心駕駛等。高公局呼籲用路人，行駛高速公路務必保持專注並遵循速限規定，切勿分心、疲勞駕駛、隨意急煞或任意變換車道，才能保障行車平安。
高公局表示，因高速公路車速較快，一旦分心、未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統，恐發生追撞事故，除危害自身及他人安全外，並影響後方車流續進，亦可能引起二次事故。高公局提醒用路人，行駛高速公路務必保持專注，切勿疲勞駕駛。另輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，用路人勿過度依賴輔助駕駛系統，強烈建議用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，遇突發狀況時才能即時反應、降低事故發生之風險。
高公局建議假期間往返新竹至台南之民眾，可改走台61快速公路，以避開國道壅塞車流。另3月1日及2日將於12-21時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路（如圖），大家做好分流，就能避開塞車，高公局預祝大家和平紀念日連假行車平安，旅途順利。
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