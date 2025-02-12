網銀國際攜手阿里巴巴影業 搶攻影視商機

網銀國際影視12日宣布與阿里巴巴影業簽約合作，雙方將攜手推動台灣影視內容引進中國大陸及華語市場，包含發行與影城通路合作等多面向發展，此合作為台灣作品開創更廣闊的曝光機會，為母集團-網銀國際的泛娛樂版圖海外新里程碑。

未來，網銀國際影視更計畫拓展日本、韓國、東南亞與歐美市場，為台灣文化產業注入全新動能。

據網路平台數據顯示，2024年全球電影票房278.5億美元，北美占86億美元、中國大陸則占58億美元，相對北美觀眾娛樂活動轉往串流平台等其他媒介，中國大陸電影市場回暖後，觀影人次再次突破10.1億，占全球年度總票房第二名。

2025年春節檔期（1月28日-2月4日）票房同樣表現不俗，日均票房1.16億人民幣，累計至今突破100億人民幣，在2025一開春電影票房就超越北美並位列全球第一。

過去台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》在對岸市場收穫約42億台幣票房，紅遍亞洲的《想見你》電影版寫下約17億台幣佳績，今年動作電影《周處除三害》更是創下約29億票房佳績，目前華語內容市場在中國大陸市場的支持下，仍然是實現票房回收的重要途徑。

網銀國際影視與阿里巴巴影業擁有台灣及中國大陸地區最大戲院通路，雙方相似之處在於同時有製片、發行團隊持續創作及發行華語內容。

未來阿里巴巴影業將透過網銀國際影視引進優質的台灣影視作品，網銀國際影視也會協助台灣製作團隊，將優秀的台灣影視內容透過阿里巴巴影業在中國大陸與華語市場發行。

網銀國際影視持續投入資源整合的產製與發行，現已有超過20部類型多元的影視作品確定製作或開發，香港大導彭發執導的恐怖電影《宿》進入後製階段，與香港天下一集團、韓國CJ ENM合作的首屆《Your Vision, Our Mission》華語原創長片故事徵件活動，獲選項目《老子》將以最快速度影視化，瞄準2025開機拍攝。

網銀國際影視同時積極拓展海外影視項目，於日本、韓國、馬來西亞市場推動合製，與在地團隊建立深度連結並同時成立韓國分公司，包含2024年網銀國際影視參與電影事業旋即取得成功的動作大片《周處除三害》將翻拍成韓國版，亦將與日本導演合作拍攝臥底警察的故事。

面對瞬息萬變的市場動向，網銀國際影視作為泛娛樂生態圈推動者，將全力建構涵蓋多維度娛樂需求，推動影視產業內容走向全球，實現多方共贏的未來藍圖。