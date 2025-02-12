重磅回歸！藏壽司 X「卡娜赫拉的小動物」13款扭蛋獨家開扭

粉紅泡泡來襲！藏壽司攜手「卡娜赫拉的小動物」新春打頭陣，2月21日至4月11日，13款P助和粉紅兔兔的逗趣變身的公仔吊飾、胸章、磁貼療癒登場。其中五款立體公仔吊飾，由P助披上厚厚的玉子燒，和粉紅兔兔玩起疊疊樂； 無厘頭的粉紅兔兔更是調皮地把P助關進「鮮度君」裡，肯定讓人愛不釋手。

運用粉嫩色調打造4款今年春天最夢幻的胸章，不論是P助和粉紅兔兔一起乘著鯛魚燒船、或是粉紅兔兔調皮喬裝富士山，古怪又滑稽的互動讓人超想全部蒐集。還有4款超甜蜜磁貼，P助熱情地奉上熱茶與糰子、粉紅兔兔開心地用北海道千層蛋糕款待、窩在鮭魚裡取暖的模樣，好感情一覽無遺。

「黃金酥脆鰻魚卷」在包裹著清爽鮮蝦沙拉的卷物上鋪上醇厚風味的蒲燒鰻魚，淋上特製醬油再撒上酥脆炸物，帶來多層次的味覺享受。「鰻魚山藥泥鮭魚卵」則將日式蒲燒鰻魚、清爽山藥泥、爆漿鮭魚卵完美結合，鹹香甜美的滋味令人回味無窮。更有以特殊技術保留完整帶頸蝦肉的「特選巨大鮮蝦佐飛魚卵蝦沙拉（一貫）」，帶頸壽司蝦搭配鮮蝦沙拉和噗滋飛魚卵，「啵」滔海味全入口中。

而蝦控必點的「人氣蝦三貫」，更是一次滿足厚實Q彈的大生鮮蝦、甘甜鮮蝦及綿密甜蝦，無法抗拒的「犯規級」美味！「魚卵海膽牛肉」也好評回歸，若想來點熱食，則可來碗豐盛十足的「豬肉炸蝦烏龍麵」。品項多元又澎湃，藏壽司的「海陸名品祭」誓言用滿足的美味為春天揭開序幕。