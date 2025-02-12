員工餐廳不夠看！65%企業補助這件事，平均每人1.2萬元超幸福

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聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
缺工效應下，企業搶人還要拚福利，65%企業提供員工旅遊補助，平均11832元。圖/本報資料照片
缺工效應下，企業搶人還要拚福利，65%企業提供員工旅遊補助，平均11832元。圖/本報資料照片

缺工效應下，吸引人才不只薪資，福利也成為利器。104人力銀行調查顯示，企業提供的「經濟福利」項目，最常見的是中秋禮金、平均發放1675元，最高價的是員工旅遊、平均補助11832元。

企業對員工提供薪資以外的金錢統稱「經濟福利」，根據104人資學院出版《2024-2025薪資福利調查報告》，企業常見的八大「經濟福利」包括：春節、勞動節、端午節、中秋節、結婚、生育、生日、員工旅遊，2024年的經濟福利金額，除了勞動節獎金略降外，其他禮金均有成長。

各項表現，「最常見」的是90%企業提供中秋節禮金、平均1675元，其次是86%企業提供結婚禮金、平均4698元，85%企業提供端午節禮金、平均1620元86%。「錢最多」的是員工旅遊、平均發放11832元，65%企業有提供；其次是生育4998元、結婚4698元。

104人力銀行稍早網路調查1,325名企業用人主管與人資，39%受訪者認為，員工餐廳/咖啡廳最受員工青睞，其次是飲料吧/酒吧空間/咖啡機、占34.7%，零食區/泡麵區、33.7%。設施福利的前三名，都和「食」有關，也因此，17.4%的企業評估增加零食/泡麵區最多，以變動最小化、又能快速完備，滿足員工的期待。

「食」之外的設施福利，32.4%的企業認為停車位受到員工青睞，另有24.3%的企業認為員工喜歡按摩服務空間。

去年性平三法修法正式上路，衛福部也將「年輕族群心理健康支持方案」，每年3次免費的心理諮商，年齡從15到30歲擴及至45歲，職場工作者的身心靈健康越來越受到重視。

104人資學院《2024-2025薪資福利調查報告》發現，企業提供「個人協助福利」項目，63%的企業提供員工申訴管道最多、36%提供健康醫療諮詢協助、16%提供心理諮商協助與個人緊急事件處理協助。值得留意的是，少數企業已開始提供保險理財稅務諮詢協助、法律諮詢協助，用特色福利滿足現有員工並吸引求職者目光。

中秋節 薪資

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