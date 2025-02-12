提升民眾防火意識 嘉義大美分隊推廣防火宣導活動

為了增強民眾的防火意識，嘉義縣消防局第二大隊大美分隊與大林分隊近日展開一系列防火宣導活動，透過多階段的宣導計劃，期望能有效降低火災發生的風險，保障居民的生命財產安全。

這次防火宣導活動分為三個階段，第一階段防火宣導活動為期5天、自1月1日至1月5日，活動搭配全國防火周，結合消防節的內容，廣泛宣傳防火知識，讓大家在輕鬆的氛圍中了解到火災逃生、滅火器正確使用等基本防火常識。

第二階段活動恰逢春節期間，這段時間是家庭團聚的重要時刻，但同時也是火災發生的高峰期。大美分隊與大林分隊特別針對春節期間的安全防火問題，進行針對性的宣導，提醒居民在烹飪、燃放煙火時的注意事項，確保可以平安過好年，特別的是在活動中不僅提供防火知識，還將發放春節期間的安全小提醒，讓居民做好充分的防火準備。

第三階段活動則安排在元宵節前後，2月11日至2月13日這段期間的活動重點在於強調燈會期間的防火安全，隨著慶祝活動的增加，火災隱患亦隨之提升。