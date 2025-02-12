台灣房價「跌3年」？建商憂：40萬新屋完工「空屋」多

台中市建築經營協會理事長楊志鵬昨對政府提出建言表示，台灣房市在限貸令下，推升房市的「油料」少一半，加上政府蓋社宅，未來3年預估會有40萬戶新屋完工，超額供給致空屋率高，「房價將跌3年」，建議政府、民間減量，穩定房市。

台中市建築經營協會開春首場大師講座，昨邀BSI（英國標準協會）東北亞區董事總經理蒲樹盛以「商機無限的淨零路徑─從產業視野解析策略方向」，楊志鵬也現場分析房地產市場未來走勢與因應之道。

蒲樹盛分析，溫室議題發燒，帶來2大革命，一為綠色工業革命，二為AI革命，不動產如何轉型搭上世界潮流列車？建築業為高碳排產業，誰能轉型利用AI開發出節能智慧宅等，用科技助攻，化危機為轉機。

楊志鵬說，台灣房地產量與價都來到了高點，且未來三年預估會有40萬戶新屋完工，市場空屋率將持續攀升。

楊志鵬認為，不動產價量是資金堆疊起來的，資金猶如支撐及推進房地產的「油料」，在限貸令下，建商在建地取得18個月限期開發，但因資金「油料」少一半，引發投資、投機客退場。依供需及價格漲幅推理，房地產價格勢必走跌。當前最重要的是要減少供給量、穩定房價。