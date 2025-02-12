快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

台灣房價「跌3年」？建商憂：40萬新屋完工「空屋」多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會理事長楊志鵬（右），與BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛（左）。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會理事長楊志鵬（右），與BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛（左）。記者趙容萱／攝影

台中市建築經營協會理事長楊志鵬昨對政府提出建言表示，台灣房市在限貸令下，推升房市的「油料」少一半，加上政府蓋社宅，未來3年預估會有40萬戶新屋完工，超額供給致空屋率高，「房價將跌3年」，建議政府、民間減量，穩定房市。

台中市建築經營協會開春首場大師講座，昨邀BSI（英國標準協會）東北亞區董事總經理蒲樹盛以「商機無限的淨零路徑─從產業視野解析策略方向」，楊志鵬也現場分析房地產市場未來走勢與因應之道。

蒲樹盛分析，溫室議題發燒，帶來2大革命，一為綠色工業革命，二為AI革命，不動產如何轉型搭上世界潮流列車？建築業為高碳排產業，誰能轉型利用AI開發出節能智慧宅等，用科技助攻，化危機為轉機。

楊志鵬說，台灣房地產量與價都來到了高點，且未來三年預估會有40萬戶新屋完工，市場空屋率將持續攀升。

楊志鵬認為，不動產價量是資金堆疊起來的，資金猶如支撐及推進房地產的「油料」，在限貸令下，建商在建地取得18個月限期開發，但因資金「油料」少一半，引發投資、投機客退場。依供需及價格漲幅推理，房地產價格勢必走跌。當前最重要的是要減少供給量、穩定房價。

楊志鵬建議政府，應取消限貸令、暫停興建社會住宅、建照可延期3至5年，無論公部門推動社宅，或是建商推案等，都該減量，以穩定房市。

台中建築協會首場大師講座，邀BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛（左四）、理事長楊志鵬（右三）演講。記者趙容萱／攝影
台中建築協會首場大師講座，邀BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛（左四）、理事長楊志鵬（右三）演講。記者趙容萱／攝影

建商 房地產 房市

延伸閱讀

企業面臨碳焦慮 BSI蒲樹盛大師講座解析產業淨零策略

市長侯友宜土城行動治理 新北兩社宅居民反映：受不了工業區噪音

台中史上最高市地標售藍綠駁火！綠喊難買房 藍歡迎中央蓋社宅

竹北天坑建案復工鄰損未和解 竹縣府：會監督建商處理

相關新聞

員工餐廳不夠看！65%企業補助這件事，平均每人1.2萬元超幸福

缺工效應下，吸引人才不只薪資，福利也成為利器。104人力銀行調查顯示，企業提供的「經濟福利」項目，最常見的是中秋禮金、平...

台灣房價「跌3年」？建商憂：40萬新屋完工「空屋」多

台中市建築經營協會理事長楊志鵬昨對政府提出建言表示，台灣房市在限貸令下，推升房市的「油料」少一半，加上政府蓋社宅，未來3...

美課鋼鋁25%關稅 鋼鐵公會發聲：立足點平等 正面看待

美國總統川普10日簽署行政命令，對所有進口到美國的鋼鋁均課徵25%關稅，3月12日生效，中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智...

川普暫緩取消小額包裹免稅…陸電商湧急單 航空運價倍增

美國暫緩取消「小額包裹免稅」，原本航空貨運市場貨量大減，政策改變後，中國大陸地區大、小跨境電商急單再度出籠，近日急著找包...

北美線客運 點燃新戰火

全球往北美的客運商務需求量不斷增加，星宇航空昨（11）日宣布，6月2日起開闢台北-加州安大略航線即日起開賣；長榮航空今年...

AI、半導體需求暢旺 自由港區貿易值再創高

AI、半導體需求暢旺，交通部昨（11）日指出，2024年我國自由港區營運績效大幅成長，貿易值達3兆元，年增逾五成，再創歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。