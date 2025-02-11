企業面臨碳焦慮 BSI蒲樹盛大師講座解析產業淨零策略

在全球邁向永續發展與淨零排放的浪潮中，如何掌握趨勢並制定有效策略，成為企業領導者不可或缺的課題。BSI(英國標準協會)東北亞區董事總經理蒲樹盛今(10)日在台中市建築經營協會大師講座中表示，企業若能掌握淨零轉型關鍵契機，不僅可以降低風險，更能提升競爭力，在永續發展潮流中占據領先地位。

蒲樹盛指出，在這個經濟與科技快速變革的時代，企業面臨的挑戰與機遇前所未有。深化永續治理與數位信任，已成為組織韌性最重要的課題。

身為台灣淨零排放協會常務理事、台灣永續供應協會(TASS)副理事長，蒲樹盛長期協助企業接軌國際標準，並擔任多項永續獎項評審。他認為，企業需要更具戰略性與更靈活的應對方式，如何透過國際標準與ESG策略，讓企業在永續轉型中找到新商機，是全球產業關注的焦點。

台中市建築經營協會蛇年一開春，就邀請蒲樹盛參與大師講座，以「商機無限的淨零路徑-從產業視野解析策略方向」，分享他多年來在國際標準組織的實戰經驗，並探討產業如何透過永續轉型提升競爭力與社會責任。

不只有來自全球標準解決方案的領導機構BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛的第一手分析，在今天2月份大師講座中，台中市建築經營協會理事長楊志鵬也發表專題演講，從向李登輝、陳水扁、賴清德三位總統的房地產政策建言為底蘊，分析房地產未來走勢及因應之道，讓這場大師講座精彩可期。

具備豐富金融與不動產開發經驗、觀察台灣房市30多年的楊志鵬，曾經給歷任總統李登輝、陳水扁及現任總統賴清德提出房地產政策的建言。他觀察，台灣房地產歷經多年多頭行情、量價齊揚，量與價都來到了高點，且未來三年預估會有40萬戶新屋完工，市場空屋率恐將持續攀升，「當前最重要的是要減少供給量、穩定房價。」

楊志鵬已建議賴清德總統，取消建地取得18個月限期開發措施、暫停興建社會住宅(目前社會住宅正大量興建中)、建照可延期3至5年，公部門、建商都該減量。

他提醒，資金猶如房地產支撐及推進的油料，在限貸令下資金油料少了一半，已引發投資、投機客預期心理而退出市場，依供需及價格漲幅推理，房地產價格勢必走跌，「價格跌深會使人民資產嚴重縮水、購買力明顯萎縮而產生內需蕭條、引發各種不良連鎖反應。」

楊志鵬指出，經營之道首重趨吉避凶，猶如棒球理論，景氣不佳時好像投手投出壞球，不要勉強揮棒，「在不景氣時，要採取被保送上壘或等待好球帶，再密集揮棒的經營策略。」

除了積極向政府提出房地產政策建言，房地產面對碳焦慮、綠色恐慌，同樣迫在眉睫，楊志鵬表示，全球都在聚焦的數位信任、AI、永續發展議題，產業界同樣十分關注，如何掌握淨零轉型的關鍵契機，大家都在積極找解方。

而蒲樹盛是一位深耕永續發展與風險管理領域的國際專家，曾領導BSI台灣與東北亞團隊，協助企業接軌國際風險管理與ESG趨勢，為產業永續轉型提供關鍵解方。

蒲樹盛目前擔任BSI東北亞區董事總經理，同時兼任多項重要職務，包括台灣淨零排放協會常務理事暨永續金融委員會業界召集人、台灣永續供應協會副理事長、台灣中油公司永續發展委員會委員、台灣中小企業銀行資安委員會諮詢專家。

同時也長期擔任多項永續獎項的評審委員，包括「CSR天下永續公民獎」、「ESG企業永續獎」、「台灣精品獎」等，並以豐富的產業經驗與國際視野著稱。

蒲樹盛指出，在這個經濟與科技快速變革的時代，企業面臨的挑戰與機遇前所未有。深化永續治理與數位信任已，成為組織韌性最重要的課題。

而他在全球風險管理、組織韌性及ESG領域的專業背景，讓他能以多元視角洞察企業轉型的挑戰與機會。多年來，透過實務經驗與學術研究，不斷為企業帶來深遠的影響。

台中市建經協會表示，此次講座深入剖析全球淨零趨勢下的產業發展機遇，並提出具體策略方向，協助企業應對淨零轉型挑戰，從中挖掘商機，實現永續與競爭力並進的目標。