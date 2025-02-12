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因應原物料成本上升…星巴克漲價 路易莎觀望

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
星巴克宣布，自12日起調漲部分產品售價。 美聯社
星巴克宣布，自12日起調漲部分產品售價。 美聯社

睽違八年，台灣星巴克漲價了。星巴克宣布，自今（12）日起調漲部分產品售價，包括現煮義式咖啡與每日精選系列調漲5元，茶類與星冰樂系列則上調10元，單一品項最高漲幅逾一成。業內指，龍頭業者漲價，恐引連鎖效應。

星巴克表示，氣候異常與國際情勢影響，使部分原物料成本上升，是旗下產品價格調漲主因。

星巴克為國內連鎖咖啡龍頭，針對此舉是否引發連鎖效應，另一家連鎖業者路易莎（2758）回應，近月來國際咖啡期貨價格飆升，3月將視市場狀況評估是否漲價。85度C則表示，成本壓力確實很大，但目前無漲價計畫，而CAMA CAFE則已於去年12月先行調漲價格，以因應原料價格變動。

星巴克此次調漲皆為主力商品，且範疇不侷限在咖啡品類，茶類也一併調漲。現煮義式咖啡包含美式、那堤、焦糖瑪奇朵，每日精選系列包含咖啡密斯朵、氮氣冷萃咖啡皆將調漲5元。另外，茶類商品包含熱茶那堤、冰茶那堤、熱茶、冰茶，共計22個品項，皆將調漲10元，漲幅5.3~10.5%。星冰樂系列包含星沁爽共計11個品項，漲幅達5.4~11.8%。其中，草莓巴西莓檸檬風味星沁爽由85元調漲到95元，漲幅11.8%，為此次調漲幅度最高的品項。

除了漲價，星巴克也加大對續杯的優惠，續杯從過去七折改為五折，增加回饋力度。回顧過去，星巴克曾於2017年針對29款飲品進行調整，當時平均漲幅為5至20元，同樣是因國際原物料價格而調漲。

國內另一大咖啡連鎖業者、路易莎咖啡董事長黃銘賢說， 近期咖啡期貨價格飆升，2月10日價格創下每磅4.31美元的新高，單日漲幅達6%，一年價格翻倍，且今年短短一個月內已上漲近三成，「這是過去從未有的現象」。如此高昂的成本確實對營運帶來壓力，但漲價始終是業者最不願見到的情況，因此路易莎目前仍在觀望，預計3月以後，將依市場狀況評估是否進行價格調整。

85度C則表示，咖啡期貨近一年漲幅高達129%，以公司平均咖啡豆進貨成本來看，今年上半年較去年同期的漲幅達32%。面對沉重的成本壓力，雖然經營挑戰加劇，但目前仍選擇苦撐，尚未有調漲價格的計畫。

CAMA CAFE則是已在去年底率先漲價，公司表示，因應國際咖啡豆價格上漲，去年12月4日起調漲部分商品售價，其中，咖啡飲品調漲10元、部分濾掛咖啡/咖啡豆調漲5元/60元起。

咖啡 星巴克 漲價

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