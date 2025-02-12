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美課鋼鋁25%關稅 鋼鐵公會發聲：立足點平等 正面看待

經濟日報／ 記者吳秉鍇╱高雄報導
中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，對台灣鋼鐵業銷美持正面看法。聯合報系資料照
中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，對台灣鋼鐵業銷美持正面看法。聯合報系資料照

美國總統川普10日簽署行政命令，對所有進口到美國的鋼鋁均課徵25%關稅，3月12日生效，中鋼（2002）董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，包括加拿大、墨西哥、巴西、南韓、日本、阿根廷及歐盟無豁免後，台灣與其立足點平等，對台灣鋼鐵業銷美持正面看法。

據了解，川普在第一任總統任期內，根據232條款首次對鋼鋁實施25%、10%關稅政策。但對加拿大、墨西哥等國達成免關稅配額協議，歐盟也在2021年納入配額機制，超出配額才會課徵關稅。

但依據川普近期簽署的行政命令，加拿大等上述國家鋼材出口到美國，未來不再享有免稅待遇，所有進口料全面恢復至25%關稅，鋁製品關稅也由10%調高為25%。

黃建智表示，先前台灣不在豁免國內，有25%關稅，這次美國對所有國家課徵25%關稅，大家立足點相同，對台灣鋼鐵業銷美持正面看法。比如有利國內下游單軋廠、API油管廠接單，因過去要跟豁免國競爭，台灣因無豁免，有25%關稅障礙，現在豁免國適用稅率和台灣相同。

加拿大 美國 關稅

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