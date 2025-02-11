行政治理／招商引資 鼓勵投資雲林

經濟日報／ 宋健生

「現在正是投資雲林的最佳時機。」雲林縣長張麗善強調，台灣北部及南部的土地都已趨於飽和，未來應該是中部地區較有發展空間，尤其雲林縣的水、電、土地及人才都不虞匱乏，且生活成本也相對較低，投資雲林絕對是正確的選擇。

另外，縣府正積極推動十大產業園，希望創造更多就業機會，讓年輕人不再外漂，甚至在外縣市工作的年輕人也能回家鄉工作。

隨著雲林高鐵縮短城市距離，封測大廠矽品精密進駐中科虎尾園區，福懋科技在斗六工業區規劃興建覆晶封測廠，以及國際大廠GOOGLE在雲林科技工業區購地籌建資料中心，都將為雲林帶來龐大就業人口紅利。

重大建設與產業利多，讓農業大縣雲林轉型升級，不僅吸引北漂就業人口返鄉，也有愈來愈多外地建商搶進購地插旗，帶動雲林金三角生活圈虎尾、斗六、斗南的的房市熱絡發展。

張麗善指出，雲林縣的優勢，包括強大的石化產業鏈、半導體封測大廠進駐、無人機產業發展、智慧電動車研發、以及高齡醫學中心的設立，都為這個地區帶來更多的活力。

為進一步強化這些產業發展，雲林縣政府正積極規劃推動十大園區，包括虎尾航太機械產業園區、斗六智慧電動車研發基地、古坑產業加值園區、大北港科技產業園區、智慧物流冷鏈園區、水產品加值產業園區、智慧綠色產業園區、麥寮綠色產業科技加值園區，以及褒忠產業園區。

此外，配合中科虎尾園區開發趨近飽和，雲林縣府也將規劃新設虎尾產業園區，吸引更多關聯產業進駐。

封測 斗六

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