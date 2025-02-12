亞泥再入選標普永續年鑑

標普全球（S&P Global）昨（11）日公布2025年永續年鑑（Sustainability Yearbook 2025），亞洲水泥連續兩年入選永續年鑑，今年更名列全球建築材料產業前10%，並在「職業安全衛生」項目獲業界最高分，代表在員工安全保障、職場風險管理及安全文化建構達到國際級水準，成為業界標竿。

亞泥（1102）總經理李坤炎表示，亞泥將ESG視為核心策略，再度獲選標普全球永續年鑑，是對全體亞泥人的肯定，也是對團隊在企業永續管理上的高度認可。

依據標普全球評比標準，產業中排名前15%的企業才能列入永續年鑑。今年亞泥除評分大幅進步，升級到全球建材業前10%外，更在多項關鍵指標獲得高度評價。「ESG報告揭露透明度」和「客戶關係」得到滿分100分，「職業安全衛生」96分，「道德準則與反貪腐」、「廢棄物與污染處理」以及「人權」等指標皆超過90分。「人才規劃與分析」、「能源管理」、「公協會參與」及「風險及危機管理」等領域成績也顯著成長。

亞泥指出，致力於強化職業安全衛生，細緻管理生產環境，包括完善安全教育訓練、建置智慧工安平台，落實科技防災和即時管理，同時創新研發防護設備，降低工安風險，即時偵測與處理潛在危機。

在環境管理方面，亞泥徹底深化低碳轉型，加強汙染防治和廢棄物管理，持續優化能源績效，氣候承諾與《巴黎協定》目標一致。也積極參與國內外公協會，促進產業綠色升級，增進供應鏈夥伴永續意識，打造更具韌性的產業生態系。

亞泥秉持高標準自我要求，在企業誠信和法遵管理上建立完整內控機制，透過內外部審查，讓公司治理和國際規範同步。

全球企業永續發展趨勢，亞泥重申，會繼續在ESG各面向精益求精，以更具行動力的戰略引領水泥產業邁向永續變革。