AI、半導體需求暢旺 自由港區貿易值再創高

AI、半導體需求暢旺，交通部昨（11）日指出，2024年我國自由港區營運績效大幅成長，貿易值達3兆元，年增逾五成，再創歷史高峰，主要受惠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）設立亞太發貨中心，並隨AI晶片需求增長，貿易值從1.9兆元躍升至3兆元。

為強化台灣成為全球供應鏈關鍵地位，交通部推動六海港（基隆港、蘇澳港、台北港、台中港、安平港、高雄港）及一空港（桃園國際機場）自由貿易港區智慧建設及加強關聯產業招商，目前空港有33家業者進駐，海港有85家，這幾年表現都很亮眼，其中空運的貿易值占比達八成，多半來自高科技產業。

交通部航政司長韓振華說，港區近期因輝達及超微設置亞太發貨中心，對自貿港區的貿易值帶來很大貢獻。

空運自貿港區方面，全球AI應用領域不斷擴增，對高階AI晶片及伺服器產品需求大增，帶動桃園航空自貿港區的電子、半導體關聯產業貨品出口增加。空港部分，2024年貿易值達2.4兆元，較前一年1.3兆元大增近八成，貨量部分亦再增長近三成至3.4萬噸，為疫後新高。

此外，桃園航空自由港區的冷鏈物流專倉去年6月取得國際空運協會（IATA）航空冷鏈認證，有助促進生技醫療產業發展外，去年7月啟用的快遞三庫，更提供跨境電商完善之物流服務。

韓振華說，因應電子及半導體、AI產業規模擴增，桃園航空自由港區投資32.5億元擴大H棟加值廠房規模，期打造AI晶片產業聚落，預計今年底完工，2026年啟用，可增加600個就業機會，創造3,000億元貿易值。