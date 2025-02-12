北美線客運 點燃新戰火

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球往北美的客運商務需求量不斷增加，星宇航空（2646）昨（11）日宣布，6月2日起開闢台北-加州安大略航線即日起開賣；長榮航空今年底北美則再開達拉斯新航線；華航內部也在評估將原有北美航點全面加密航班。

北美市場商務客需求是今年航空客運市場成長的動能，目前國內華航、長榮航飛北美的旅客，中轉機客已占六成以上，受惠於國內優越的中轉地理位置，加上東南亞的航空業者供應量不足，這樣的需求正不斷增加，龐大的轉機市場商機誘人。

星宇航空昨宣布，6月2日起開闢台北-加州安大略航線，安大略成為星宇航空北美航網的第四個航點。目前星宇航空美國航線每周十班往返台北-洛杉磯、每日一班往返台北-舊金山，西雅圖航線自3月1日起將增班為每日飛航。

長榮航日前宣布，預計2025年11月開航台北-達拉斯新航線，成為長榮北美第九個航點，長榮航不只坐穩國內的北美線一哥外，未來新航線開通，讓長榮航在北美的航網布局更深化。

星宇航空 航線 長榮航空

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