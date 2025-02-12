川普暫緩取消小額包裹免稅…陸電商湧急單 航空運價倍增

美國暫緩取消「小額包裹免稅」，原本航空貨運市場貨量大減，政策改變後，中國大陸地區大、小跨境電商急單再度出籠，近日急著找包機及轉運倉儲等配套方案，需求轉熱，推升航空貨運價格及轉運費用上揚，航空貨運遠東到北美2月15日起每公斤報價來到新台幣200元以上，較上周增加一倍。

國內航空及物流業者遠雄港（5607）、台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）及台灣空運等迎接物流移轉商機，因應市場變化，都在觀察市場變化，規劃提供客戶各種物流服務。

遠雄港是台灣航空貨物集散站的龍頭，昨（11）日證實客戶急著詢問相關倉儲及打盤機的配套方案後，本周航空包機已開始進到物流園區打盤作業，而且量比預期還多，需求量大又急。遠雄港是國內唯一空運境內關外的自貿港，全台出口貨量處理市占率達44%，其中快遞訂單占遠雄港總出口的70%。

川普暫緩對陸小額包裹徵稅影響

國內物流業者表示，農曆年後因美國要取消包裹「小額豁免」關稅優惠政策，航空貨運市場一堆訂單立即喊暫停，因執行過於倉促，導致海關壅塞、物流受阻，大型電商暫緩出貨，準備各項報關，一夕間貨量都先喊停，當時航空貨運價格就出現急凍。

川普政府後來決定暫緩執行，也因政策調整，原本喊停的貨又開始急著找運送方式，業界直言，不只是原本消失的訂單恢復，還有擔心美國政策變動，加快各種增加庫存的動作，再度推升原本低迷的航空貨運價格。

原本因應市場變動，加上農曆年後航空貨量較少，因此航空貨運業者推出各種優惠價格，遠東到北美有些貨量較少的時間點，每公斤價格降到僅100元區間；隨著市場需求突然湧現，各家航空公司、物流業者不再低價收貨，且自2月15日起取消優惠價格，預計遠東-北美每公斤回升到200元，另要加燃油附加費32元。

遠雄港分析，電商及AI產業興起，長期看好航空貨運市場需求，港區內貨運二期工程去年完工，總面積1.45萬坪，自動化倉儲設處完工，可提供的吞土量大增，原來的打盤機由20個增加到30個，可處理運進出口貨增加近三成，隨著美國新政策推動，短期急單對於「空運貨」運送方式會出現調整，遠雄港貨物集散站完工剛好搭上需求激增的順風車。