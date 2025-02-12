生醫族群 擁「美國製造」利基

無畏川普關稅大刀，台生技廠擁利基。美國總統川普日前表示，下一步考慮對汽車、晶片和藥品徵收關稅。國內生醫族群中，擁有「美國製造」利基的保瑞（6472）、藥華藥、長聖、永笙生技、台寶等，不僅可望免於關稅干擾，也都將有機會享受轉單效益。

保瑞藥業2024年一口氣完成對美國多家公司整併，先是併購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories（USL）、接著完成對Emergent BioSolutions子公司馬里蘭康登鎮的無菌針劑製造廠、和紐澤西州罕病藥開發公司Pyros的收購，收購總金額合計達85. 8億元。

藥華藥也認為，藥華藥的血癌藥Ropeg雖然原料藥在台生產，但該藥物在美國廠充填，因此符合美國政策下「藥品為美國製造」的條件，因此川普關稅新政對藥華藥反而有利。

長聖透過技術入股取得美國幹細胞合資公司48.78%股權，合資公司目前聚焦於細胞新藥UMSC01的臨床試驗，未來將持續強化技術研發，並拓展美國市場業務布局，為長聖在國際市場的成長注入更多動能。

永笙生技由於在美國加州已具備完整營運據點及商化生產GMP廠的建置，加上旗下新藥RegeneCyte獲得美國FDA核發上市許可，成為全球首家取得美國臍帶血幹細胞治療新藥藥證的生技公司，最受關注。