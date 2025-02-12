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全球血癌藥缺貨 藥華藥新品緊急供應歐美市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
全球血癌藥爆缺貨，台廠救援。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
全球血癌藥爆缺貨，台廠救援。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

全球血癌藥爆缺貨，台廠救援。製藥大廠羅氏（Roche）授權廠商Pharmaand公司銷售的血癌用藥Pegasys爆缺藥危機，影響恐達兩年，北美、歐洲官方都下達緊急備藥令，採購藥華藥血癌新藥Ropeg，藥華藥（6446）本月將出貨首批救命藥。

另外藥華藥正與美國商業保險公司及醫院討論，如何擴大採購Ropeg，以補Pegasys缺口。

業內認為，在此事件挹注下，藥華藥可望正式躋身國際大藥廠，估營收年增百億元以上，全年營收有望從200億元起跳。

專家指出，此事件後續發展確定兩個重大意義，一、藥華藥今年營運加上Pegasys缺藥替補訂單，在國際能見度將大增；其次Pegasys藥品一旦被Ropeg替補，市占率將被藥華藥攻占，換言之，藥華藥將加速邁向該領域產品龍頭地位。

藥華藥表示，去年10月起，陸續傳出Ropeg競爭產品Pegasys延後出貨訊息，缺藥情況愈趨惡化。英國國民保健署（NHS）已下令在Pegasys缺藥期間補助病患使用Ropeg；加拿大衛生機構也透過專案進口方式向藥華藥採購第一批Ropeg，2月就將出貨。

藥華藥的Ropeg在全球PV醫藥市場上共有三家競爭對手，其中，奧地利Pharmaand公司銷售的Pegasys與藥華藥推出的Ropeg同屬干擾素類藥物。

藥華藥執行長林國鐘表示，雖同屬干擾素藥物，但是Pegasys的混合物比Ropeg多很多，治療PV的效果也比不上Ropeg，一旦Pegasys被Ropeg取代後，應該很難再被換回來。

Pegasys原為羅氏大藥廠開發治療肝炎的藥物，授權給Pharmaand公司後，羅氏曾在2017年一次生產足供十年需求的Pegasys直至2027年。但由於Pegasys不僅可用來治療肝炎，現也被應用在PV及原發性血小板過多症（ET）等罕見血癌治療，近年需求大增，再加上Pharmaand未能及時開出產線，造成台灣在內許多國家近兩年提前出現缺貨窘境。

根據歐洲藥品管理局（EMA）公告，Pegasys短缺問題將持續至今年下半年；美國FDA也公告今年第4季之前Pegasys供應都將受限，預計2026年方能恢復供貨；加拿大藥物短缺報告網站預估當地將缺貨至年底。

受到Pegasys在歐洲缺貨影響，藥華藥的Ropeg去年出貨給歐洲經銷商AOP時，實際出貨量比原本預定數量多出四倍，預期今年出貨歐洲數量也將較去年倍增。

藥華藥 血癌

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