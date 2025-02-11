管理前哨站／五大策略 戰勝經營逆境    

過完農曆新年，企業新春布新局，期盼新的一年闊步邁進，大有斬獲。今年歲次乙巳年，生肖屬蛇，適逢企業經營環境險峻，應勇敢面對，有效因應。首先是國際政經局勢動盪，接著是關稅貿易戰開打，增添不確定性，各行各業都感受到競爭加劇，生存壓力倍增。

這些動盪不安現象，有如陷入經營海嘯，企業紛紛尋求保健妙方，尤其美國總統川普上任，宣布許多新措施，關稅貿易戰引發全球政經局勢變革，相關企業無可倖免。局勢動盪，升高不確定性，以下五大策略提供企業參考。

一、站浪頭上，洞悉發展趨勢

面對動盪不安的國際政經局勢，企業經營受到波及乃預料中事，必須繃緊經營神經，啟動有效偵測環境變化的機制，聰明的站在時代變革的浪頭上，站得高、立得穩、看得遠、辨得清，洞悉環境變化的脈絡，摸清時勢變遷的真相緣由，看別人看不到的未來，掌握先機，進而建構系統性的有效因應對策，力行精實管理，為企業注入持盈保泰的動力。

二、穩定陣腳，務實自我惕勵

企業競爭猶如拳擊比賽，能夠上場的都是一時之選的高手。勝選之道在於平時訓練有素，眼明手快，精準出手，迎頭痛擊，巧妙迴避，免受傷害，進而屈服對手。企業競爭實力不可能一朝一夕忽然形成，而是平時專精穩定內部管理，厚植競爭實力，務實自我惕勵，隨時準備就緒，提高因應競爭的警覺，才有贏得競爭的勝算。

三、策略精準，做最正確抉擇

麥克阿瑟將軍曾說 : 「戰爭中沒有任何事能取代勝利」。企業競爭的目的就是要贏得競爭，締造輝煌績效，然而經營環境詭異多變，競爭局勢險峻無情，贏得競爭需要找對方法，關鍵在於正確而精準的策略。策略是企業贏得競爭的根本大計，尤其是在動盪不安的經營環境下，策略更需要講究務實、精準、有效，加上天時、地利、人和的加持，做正確抉擇，才能提高贏得競爭的機率。

四、掌握契機，做到彈無虛發

「千金難買早知道」，商場競爭貴在比競爭者「早知道」，進而掌握契機，適時出手，做到彈無虛發的境界。而「早知道」是經營者用心良苦，精心準備的回報。企業資源有限，必須把有限資源精準地用在刀口上。競爭過程中必須務實、精準、有效，做到彈無虛發的境界。

五、聰明做事，穿破經營海嘯

企業經營講究方法，用對方法，比使盡蠻力拚搏更有效。偵測內外環境，認清競爭局勢，衡外情、辨時勢、量己力、度勝算，規劃贏得競爭的有效方法。聰明做事，趨吉避凶，才能以四兩撥千斤的氣勢，穿破經營海嘯，也是當前險峻的經營環境下，企業的持盈保泰之道。

新年伊始，萬象更新。面對複雜多變的經營環境，企業精明地廣布新局，研定正確方向，並聰明有效地穿破經營海嘯，才能在高度不確定性的環境中，成為中流砥柱，再創新猷。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）