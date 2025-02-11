合一第三年入選標普全球永續年鑑 列全球製藥業前10名

合一（4743）11日宣布，該公司連續第三年榮獲標普全球（S&P Global）入選《標普全球永續年鑑》（The S&P Global Sustainability Yearbook），為台灣唯一入選全球「製藥產業」項下前十名。

標普全球為全球最具公信力的ESG評鑑之一，依據企業永續評比結果(Corporate Sustainability Assessment, CSA)發布永續年鑑。2025年從全球62個產業7,690家公司中，挑選ESG績效最佳的780家企業納入永續年鑑。合一生技自2023年成為台灣首家入選《永續年鑑》「製藥產業(Pharmaceuticals Industry)」企業後，今年第三度蟬聯入選。

合一生技在標普全球永續評比的ESG三大構面，均展現優異表現，其中在公司治理與經濟(Governance and Economic Dimension)領域，取得全球製藥業最佳成績，展現合一生技的營運透明度、風險管理、企業倫理與合規上的高度成熟與領導地位。在全部24項受評項目中，合一生技共有22項名列全球製藥業前10%，其中16項進入前5%，並在資訊透明、創新管理、產品責任、客戶關係等6項獲得滿級分，顯示合一生技已在這些領域皆具備國際級競爭力。

合一生技董事長郭憲壽表示，合一成立16年來已經在「產品研發」與「公司治理」兩大目標，建立強而有力的國際競爭實力，現在全力拓展全球市場，有計劃的把第三個重要目標「業務發展」達成，許多市場包括中國大陸、美國、歐洲、中東、中南美，都在積極進行中，目前第一個上市的是全新作用機制的傷口處方產品，在醫護的推廣上需要花較長時間交流，面對的挑戰比其他適應症的藥品為大，在團隊的努力下，今年應該會有很多的突破機會。

他認為，合一推動ESG永續發展不僅是長期營運成長的基石，更是企業社會責任的體現。連續三年入選標普全球永續年鑑，肯定合一在環境保護、社會影響力及公司治理上的努力。未來將以更具前瞻性的創新研發、負責任的營運管理，以及更透明穩健的治理機制，實現企業成長與社會永續的雙贏目標。