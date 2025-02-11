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基隆港業績亮眼 年收入與外籍旅客雙雙創新高

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港務分公司今天公布去年營運績效，基隆港東岸旅客服務設施商場成功招商，去年2月全面營運。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司今天公布去年營運績效，基隆港東岸旅客服務設施商場成功招商，去年2月全面營運。圖／基隆港務分公司提供

台灣港務公司基隆港務分公司今天公布去年營運績效，營業總收入達5382億元，創歷年新高。旅客人數累計93萬人次，外籍旅客人次也創歷史新高。蘇澳港旅客中心已啟用，迎接國際郵輪旅客，為台灣國際觀光增添動能，也肩負緊急疏運功能。

基隆港務分公司管轄基隆港、台北港和蘇澳港，港方表示，去年各項營運表現創佳績，營業總收入53.82億元創新高，貨物裝卸計費量達1億3959萬噸，貨櫃裝卸量共309萬只標準貨櫃。

旅客人數部分，去年累計93萬人次，其中基隆港國內客輪運量13.5萬人次，創歷史紀錄。國際郵輪旅客78.7萬人次，其中外籍旅客26.6萬人次，已超越2018年的25.7萬人次紀錄，再創歷史新高。

台北港海運快遞貨量也締造亮眼成績，去年達2.47億公斤，超越前年的2.07億公斤，再創歷史新高。港方說，所轄港口去年在轉運、物流配送、綠能產業及旅運、遊憩等齊步發展，展現多元的港口功能。

港方說，除了客運、貨運穩定成長，基隆港務分公司也致力優化各項經營管理作為，去年獲頒台北港土方交換廉政平台透明晶質獎特優、台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程榮獲優良工程金安獎、歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程，榮獲公共工程金質獎公共工程品質優良獎優等，推動智慧港口及ESG獲得物流供應鏈協會物流永續金獎，另獲環境部全國績優公廁票選第一名肯定。

基隆港務分公司指出，先前利用疫情期間建設東西岸旅客服務設施，並進行港區土地資產活化。基隆港東岸旅客中心商場及停車場招商成功。西岸旅客中心正在進行周邊環境綠美化之景觀工程，後續再活化港區土地資產，串聯內港微笑港灣，持續打造國際水岸觀光遊憩區，提升國門形象與服務品質。

基隆港今年的港埠建設，包含進行中的基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程，後續還有東4至東7碼頭後線場域整建工程等。

港方今年也會持續推動港口智慧化、數位化以及永續發展之轉型工作，包含「智慧船舶監控系統」可追蹤商船船舶進出港動態，提升進出港作業期間航行安全，夜間也可透過熱感應鏡頭確認航道安全。

「戰情中心資訊平台」可掌握進出管制站之車流即時狀況，全面瞭解掌握港區動態。「貨櫃集散站自動化門哨系統」可降低人力配置，貨櫃車辨識率自85%提升至98%，門哨通行由3分鐘縮短為20秒，提升效率。「智慧化能源管理系統」可節省7-10%的能源消耗，將逐步導入儲創能系統，提高港區再生能源使用比例，減少碳排。

港方表示，展望2025年，除了在既有基礎持續努力續創佳績，安全仍是首要任務，要達成港務、棧埠、工程零災害為目標。其次會持續藉由智慧化及減碳作為，推動港口永續經營，不僅要安全，更要讓企業和環境健康走下去，推動港口興盛，與都市共同繁榮。

基隆港務分公司今天公布去年營運績效，蘇澳港旅客中心落成啟用，迎來國際郵輪旅客。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司今天公布去年營運績效，蘇澳港旅客中心落成啟用，迎來國際郵輪旅客。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 觀光 貨量 郵輪

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