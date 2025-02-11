愛山林3月31日股東臨時會補選獨董 張境在升任副董事長

愛山林（2540）11日一口氣釋出六筆公告，包括將在3月31日舉行股東臨時會進行獨董補選，另外原愛山林建設董事長特助張境在將升任副董事長，同時公司通過新北市住宅合建案、新北市三重區「市政帝寶」新建工程發包，以及終止法人董事－祝園實業租賃合約，還有內部稽核主管異動案。

原是愛山林建設總經理的張境在，先前因集團人事布局調整暫居董事長特助一位，11日集團正式公告張境在確定升任愛山林建設副董事長一職；另外，集團法人董事－祝園實業原定承租愛山林在北市忠孝東路四段商辦，且簽下2019年6月至2028年底的長約，但因更換租賃地點，雙方終止租賃合約，租賃合約僅到今年2月底，預計愛山林建設將短少351.4萬元。

愛山林建設11日公告中，宣布再拿下新北市住宅案，雙北市布局再下一城；愛山林表示，因時效關係，因此先行公告合建案，待全案正式完成所有簽約後，確切合件內容會再對外公告。

愛山林建設11日同步公告將在今年3月31日進行股東臨時會，進行一席獨立董事補選。

愛山林建設董座祝文宇先前在集團旺年會表示，2023年集團房屋銷售業績首度超過千億元，2024年更達1,250億元、再創新高，有信心2025年集團銷售業績將再創新高、持續超過千億元，目標連續第三年賣破千億元。