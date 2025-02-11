KKBOX以三大趨勢 迎接「人人皆主流」的分眾時代新常態

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下全球合法音樂串流平台KKBOX迎接成立20周年，公開累積20年數據與獨家音樂趨勢觀察，年度盛會「第20屆KKBOX風雲榜」將攜手海內外18組音樂人，由金曲歌后蔡健雅擔任風雲大使、新生代全能偶像黃偉晉二度接掌主持棒，4月19日在高雄巨蛋打造視聽饗宴，第二波索票活動即日起亦同步登場。

KKBOX回顧過往20年重要里程碑，包括創立至今所有用戶已累積超過1,000億次聆聽數、創建近5,000萬張歌單，並吸引破億人次觀看過風雲榜演唱會盛事；科科科技亞太事業區暨KKBOX總經理葉展昀以「更多、更快、更廣」三大面向分享音樂市場的變遷，「音樂產業正邁入分眾時代的新常態，曲風的多樣性、快速的歌曲產製以及國際化趨勢，充分展現各種類型的音樂皆能在市場中找到獨特定位與聽眾，讓創作者更有機會脫穎而出」。

他表示，今年風雲榜以「綻放」為主題，完整詮釋了百花齊放的音樂現象，未來KKBOX將持續推動產業創新與國際化發展，並期待能攜手創作者與聽眾邁向精彩的下一個20年。

在「更多」方面，20年來全球音樂產業蓬勃發展，專輯發行總數至今已暴增超過85倍，KKBOX近兩年平均每天增加7-8萬首歌曲，以一年超過2,800萬首歌曲的發行量高速成長中，其中華語音樂更是有破千倍的驚人成長。近10年KKBOX用戶每人平均每周聽歌時間接近翻倍，在華語歌曲收錄上曲風多樣性也明顯大幅提升。

在「更快」方面，歌曲的製作與發行速度加快，短影音的崛起與社群媒體的興盛也讓歌曲在全球的傳播速度超越以往，並讓歌曲有變短趨勢，自2018年開始平均長度穩定低於4分鐘。

在「更廣」方面，聆聽行為不再侷限於單一地域，逐漸走向國際化，尤其在韓語、日語歌曲聆聽表現上最為明顯，韓語歌曲播放比率自2010年以來顯著躍升，至今成長達2倍，日語歌曲播放比率也在近7年間穩定上升。