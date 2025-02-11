快訊

元宵節恐要撐傘賞燈！明鋒面通過全台有雨 「這時段」降雨最猛

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

下最後通牒！川普放豪語「不放人就讓地獄降臨」 哈瑪斯回應曝光

KKBOX以三大趨勢 迎接「人人皆主流」的分眾時代新常態

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下全球合法音樂串流平台KKBOX迎接成立20周年，公開累積20年數據與獨家音樂趨勢觀察，年度盛會「第20屆KKBOX風雲榜」將攜手海內外18組音樂人，由金曲歌后蔡健雅擔任風雲大使、新生代全能偶像黃偉晉二度接掌主持棒，4月19日在高雄巨蛋打造視聽饗宴，第二波索票活動即日起亦同步登場。

KKBOX回顧過往20年重要里程碑，包括創立至今所有用戶已累積超過1,000億次聆聽數、創建近5,000萬張歌單，並吸引破億人次觀看過風雲榜演唱會盛事；科科科技亞太事業區暨KKBOX總經理葉展昀以「更多、更快、更廣」三大面向分享音樂市場的變遷，「音樂產業正邁入分眾時代的新常態，曲風的多樣性、快速的歌曲產製以及國際化趨勢，充分展現各種類型的音樂皆能在市場中找到獨特定位與聽眾，讓創作者更有機會脫穎而出」。

他表示，今年風雲榜以「綻放」為主題，完整詮釋了百花齊放的音樂現象，未來KKBOX將持續推動產業創新與國際化發展，並期待能攜手創作者與聽眾邁向精彩的下一個20年。

在「更多」方面，20年來全球音樂產業蓬勃發展，專輯發行總數至今已暴增超過85倍，KKBOX近兩年平均每天增加7-8萬首歌曲，以一年超過2,800萬首歌曲的發行量高速成長中，其中華語音樂更是有破千倍的驚人成長。近10年KKBOX用戶每人平均每周聽歌時間接近翻倍，在華語歌曲收錄上曲風多樣性也明顯大幅提升。

在「更快」方面，歌曲的製作與發行速度加快，短影音的崛起與社群媒體的興盛也讓歌曲在全球的傳播速度超越以往，並讓歌曲有變短趨勢，自2018年開始平均長度穩定低於4分鐘。

在「更廣」方面，聆聽行為不再侷限於單一地域，逐漸走向國際化，尤其在韓語、日語歌曲聆聽表現上最為明顯，韓語歌曲播放比率自2010年以來顯著躍升，至今成長達2倍，日語歌曲播放比率也在近7年間穩定上升。

KKBOX 華語

延伸閱讀

不只東海跟銀赫！SJ-L.S.S.空降高雄 最難忘這一味

方文琳罹癌突曬「白髮自拍」！陳美鳳招認戴帽真正原因

影／八炯、閩南狼再突襲要入黨 國民黨反嗆先加入國軍

資深國民歌手驚爆身亡！前幾天喊 「不舒服」憾救不回

相關新聞

川普課鋼鋁25%關稅 中鋼董事長：與他國齊頭有利銷美

美國白宮發布，對加拿大、墨西哥、日韓、歐盟等232關稅豁免國家被恢復課稅25%，3月起生效。中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃...

基隆港業績亮眼 年收入與外籍旅客雙雙創新高

台灣港務公司基隆港務分公司今天公布去年營運績效，營業總收入達5382億元，創歷年新高。旅客人數累計93萬人次，外籍旅客人...

高雄去年建案銷售由城揚集團奪冠 永信建設集團、天玉集團居次

依高雄市不動產代銷公會的統計，高雄市2024年的預售和新成屋總共售出1.84萬戶，銷售排名由城揚集團奪冠，賣出3,000...

特力屋將辦理現金增資 最快明年登資本市場

特力公告，子公司特力屋將辦理現金增資，預計募集9.88億元，而特力屋也將規劃IPO，最快明年、最晚3年內，成為特力集團第...

三都「旺季不旺」買氣慘 房仲曝內部數據：有讓利就回升

自銀行房貸緊縮、央行祭出第七波信用管制，房市移轉量迅速下滑。房仲統計七都去年第4季旺季建物買賣移轉棟數，和前季相比，全數...

婚宴業者御嵿國際拚轉型 朝拓展品牌布局與跨國經營發展

婚宴業者御嵿國際拚轉型，董事長孫正強表示，將朝拓展品牌布局與跨國經營兩大策略發展進行，除拓展鴨覓、頂鮮與燒肉牛匠等品牌餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。