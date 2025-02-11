特力屋要IPO了 特力公告現金增資案、預計募資9.88億元
特力（2908）11日宣布，旗下子公司特力屋辦理現金增資案，預計募資9.88億元，並同步規劃首次公開發行（IPO），預計三年內將掛牌。
特力表示，本次現金增資發行普通股2,600萬股，每股認購價格38元，預計募資9.88億元，本次增資資金用途為充實營運資金。特力也表示放棄認購，並全數洽本公司符合資格之股東優先認購，其中原股東與員工認購比例分別為85%與15%。增資完成後，特力屋資本額將從7億元提升至9.6億元，特力持股比例將由100%降至72.92%，但仍維持對特力屋的控制權。
目前，特力屋在全台擁有63家門市，包括28家大型店與35家社區店，並計畫今年新增六家門市，使總店數達69家。特力屋也積極發展服務型業務，「社區管家2.0」專人修繕服務在雙北兩家店試行成效良好，預計2025年第2季擴展至四家店，以進一步深化市場布局。
特力屋表示，未來將結合特力的貿易資源，提升居家商品競爭力，並在IPO後加強發展自營電商，聚焦居家裝修領域，同時強化OMO模式，以推動整體營收成長。
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