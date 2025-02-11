光隆精密馬稠後產業園區新廠 舉行動土典禮

光隆精密-KY（4581）標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，總共5,253坪，11日在嘉義縣政府馬稠後產業園區舉行新廠動土典禮，第一期將投入約6億元建造，規劃建置智慧自動化生產動線，提升生產產能及效率，並規劃自設太陽能光電設備，導入綠電，邁向永續目標。

光隆精密生產的排放相關廢氣再循環系統(簡稱EGR)閥座和冷卻殼體等產品，看好新能源車零組件業務持續擴廠搶攻市場訂單，11日在嘉義縣政府馬稠後產業園區舉行新廠動土典禮，由董事長呂皇甫親自主持，嘉義縣政府經濟發展處秘書林豐洲、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、鹿草鄉鄉長嚴珮瑜等人擇吉時持金鏟動土，多位貴賓到場觀禮，共同參與開工祈福儀式，預祝工程圓滿。