光隆精密馬稠後產業園區新廠 舉行動土典禮
光隆精密-KY（4581）標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，總共5,253坪，11日在嘉義縣政府馬稠後產業園區舉行新廠動土典禮，第一期將投入約6億元建造，規劃建置智慧自動化生產動線，提升生產產能及效率，並規劃自設太陽能光電設備，導入綠電，邁向永續目標。
光隆精密生產的排放相關廢氣再循環系統(簡稱EGR)閥座和冷卻殼體等產品，看好新能源車零組件業務持續擴廠搶攻市場訂單，11日在嘉義縣政府馬稠後產業園區舉行新廠動土典禮，由董事長呂皇甫親自主持，嘉義縣政府經濟發展處秘書林豐洲、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、鹿草鄉鄉長嚴珮瑜等人擇吉時持金鏟動土，多位貴賓到場觀禮，共同參與開工祈福儀式，預祝工程圓滿。
新廠預計於2026年第2季完工，作為公司在台灣的主要生產基地。面對傳統製造業日益嚴峻的經營環境，董事長呂皇甫強調，除既有材質鑄鐵加工外，未來將擴展到鋁、鋅、鋼等加工，提升精密加工能量，並藉由群聚效益擴展電子業相關新客戶，此次擴大投資，不僅展現了企業積極轉型、勇於挑戰的決心，更體現了對未來發展的長遠規劃。
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