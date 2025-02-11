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光隆精密舉行新廠動土典禮 預計2026年第2季完工

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
左起嘉義縣政府經濟發展處秘書 林豐洲、嘉義縣工策會總幹事 戴光宗、光隆精密董事長 呂皇甫、嘉義縣鹿草鄉鄉長 嚴珮瑜、光隆精密總經理 陳威成。圖／公司提供
左起嘉義縣政府經濟發展處秘書 林豐洲、嘉義縣工策會總幹事 戴光宗、光隆精密董事長 呂皇甫、嘉義縣鹿草鄉鄉長 嚴珮瑜、光隆精密總經理 陳威成。圖／公司提供

光隆精密-KY（4581）在嘉義縣政府馬稠後產業園區，11日上午舉行新廠動土典禮，由董事長呂皇甫主持，嘉義縣政府經濟發展處秘書林豐洲、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、鹿草鄉鄉長嚴珮瑜等人擇吉時持金鏟動土，多位貴賓到場觀禮，共同參與開工祈福儀式，預祝工程圓滿。

光隆精密標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，總共5,253坪，第1期將投入約六億元建造，總樓地板面積3,023坪，規劃建置智慧自動化生產動線，提升生產產能及效率，並規劃自設太陽能光電設備，導入綠電，邁向永續目標。

新廠預計於2026年第2季完工，作為公司在台灣的主要生產基地。面對傳統製造業日益嚴峻的經營環境，董事長呂皇甫強調，除既有材質鑄鐵加工外，未來將擴展到鋁、鋅、鋼等加工，提升精密加工能量，並藉由群聚效益擴展電子業相關新客戶，此次擴大投資，不僅展現了企業積極轉型、勇於挑戰的決心，更體現了對未來發展的長遠規劃。

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