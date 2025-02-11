高雄去年建案銷售由城揚集團奪冠 永信建設集團、天玉集團居次

依高雄市不動產代銷公會的統計，高雄市2024年的預售和新成屋總共售出1.84萬戶，銷售排名由城揚集團奪冠，賣出3,000戶，其次為永信建（5508）和天玉集團分居第二名；京城（2524）建設和華友聯（1436）集團則各為第三名、第四名。

雖然受央行祭出第七波信用管制影響，高雄房市目前呈現回檔局勢，不過，先前火熱氛圍帶動建商去年銷售成績普遍亮麗。

高雄市不動產代銷公會統計資料指出，銷售冠軍為城揚集團，該集團去年總共賣出3,000戶住宅，成交總金額達300億元，目前則共有15個建案開案銷售，興建中的建案則達15個。

並列亞軍的為永信建設集團和天玉集團；前者去年總共售出金額約150億元，銷售約800戶成屋，永信建設副理陳怡均表示，這包含永信建設本身和旗下關係企業建案，而目前興建中的建案有20個，興建戶數約3,500戶。

天玉集團表示，在新青安房貸及台積電（2330）設廠效應下，去年上半年房市買氣熱絡，合計全年總共賣出1,050戶，售出總額約150億元。

該集團目前尚有10個案子銷售中，其中，有5個建案屬於鑫龍騰開發，包括成屋的「鑫天地II」、預售案「鑫悅」、「鑫巨蛋II」、「鑫天際」、以及「鑫首席」。

另外，京城建設集團和華友聯集團去年的銷售金額也超過百億元，銷售排行榜分居第三名和第四名。

京城建設集團包括京城建設和京成建設等，去年總共銷售大約600戶住宅，銷售金額130億元，目前銷售中的建案共有12個，可售戶數600戶，另有12場建案興建中。

至於華友聯集團去年總共售出650戶住宅，銷售金額約120億元。