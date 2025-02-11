快訊

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

高雄去年建案銷售由城揚集團奪冠 永信建設集團、天玉集團居次

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
高雄房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

依高雄市不動產代銷公會的統計，高雄市2024年的預售和新成屋總共售出1.84萬戶，銷售排名由城揚集團奪冠，賣出3,000戶，其次為永信建（5508）和天玉集團分居第二名；京城（2524）建設和華友聯（1436）集團則各為第三名、第四名。

雖然受央行祭出第七波信用管制影響，高雄房市目前呈現回檔局勢，不過，先前火熱氛圍帶動建商去年銷售成績普遍亮麗。

高雄市不動產代銷公會統計資料指出，銷售冠軍為城揚集團，該集團去年總共賣出3,000戶住宅，成交總金額達300億元，目前則共有15個建案開案銷售，興建中的建案則達15個。

並列亞軍的為永信建設集團和天玉集團；前者去年總共售出金額約150億元，銷售約800戶成屋，永信建設副理陳怡均表示，這包含永信建設本身和旗下關係企業建案，而目前興建中的建案有20個，興建戶數約3,500戶。

天玉集團表示，在新青安房貸及台積電（2330）設廠效應下，去年上半年房市買氣熱絡，合計全年總共賣出1,050戶，售出總額約150億元。

該集團目前尚有10個案子銷售中，其中，有5個建案屬於鑫龍騰開發，包括成屋的「鑫天地II」、預售案「鑫悅」、「鑫巨蛋II」、「鑫天際」、以及「鑫首席」。

另外，京城建設集團和華友聯集團去年的銷售金額也超過百億元，銷售排行榜分居第三名和第四名。

京城建設集團包括京城建設和京成建設等，去年總共銷售大約600戶住宅，銷售金額130億元，目前銷售中的建案共有12個，可售戶數600戶，另有12場建案興建中。

至於華友聯集團去年總共售出650戶住宅，銷售金額約120億元。

建案 房市 永信

延伸閱讀

高雄分屍案攔截網打撈0屍塊 換「探索聲納」上場

高雄分屍魔曾參與多項大工程 半年前申請低收入戶遭拒

不只東海跟銀赫！SJ-L.S.S.空降高雄 最難忘這一味

高雄連環殺人案傳預算被砍蒐證受阻 警澄清無關

相關新聞

高雄去年建案銷售由城揚集團奪冠 永信建設集團、天玉集團居次

依高雄市不動產代銷公會的統計，高雄市2024年的預售和新成屋總共售出1.84萬戶，銷售排名由城揚集團奪冠，賣出3,000...

特力屋將辦理現金增資 最快明年登資本市場

特力公告，子公司特力屋將辦理現金增資，預計募集9.88億元，而特力屋也將規劃IPO，最快明年、最晚3年內，成為特力集團第...

三都「旺季不旺」買氣慘 房仲曝內部數據：有讓利就回升

自銀行房貸緊縮、央行祭出第七波信用管制，房市移轉量迅速下滑。房仲統計七都去年第4季旺季建物買賣移轉棟數，和前季相比，全數...

婚宴業者御嵿國際拚轉型 朝拓展品牌布局與跨國經營發展

婚宴業者御嵿國際拚轉型，董事長孫正強表示，將朝拓展品牌布局與跨國經營兩大策略發展進行，除拓展鴨覓、頂鮮與燒肉牛匠等品牌餐...

央行重手打炒房嚇阻力有多大？去年第4季這三都買氣嚇掉25%

永慶房產集團比較2023年與2024年各季度建物買賣移轉棟數數據和年增率變化，觀察「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管...

去年六都購屋最多都會區桃園市奪冠 每百戶就有5.2戶買房

據六都地政與民政局資料，盤整六都2024年家戶購屋比，其中以桃園市達5.2%最多，象徵桃園市平均每百戶就有五戶在2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。