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特力屋將辦理現金增資 最快明年登資本市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
特力集團總裁何湯雄。圖／本報系資料照片
特力集團總裁何湯雄。圖／本報系資料照片

特力今天公告，子公司特力屋將辦理現金增資，預計募集9.88億元，而特力屋也將規劃IPO，最快明年、最晚3年內，成為特力集團目前零售四大子公司中第一個登上資本市場的子公司。

特力去年就將旗下事業分割為特力屋、HOLA和樂、hoi!好好生活與特家代理業務等4事業，盈虧自負，而屬於零售事業的特力屋在占特力集團約4成，是規模最大的子公司。

特力表示，此次現增預計發行2600萬股，每股價格38元，由原股東與員工認購，其中原股東認購85%，員工認購15%，而特力則放棄認購，而特力屋在此增資後資本額將由7億元增加為9.6億元，特力的持股也將由100%降為72.92%，但不影響對特力屋之控制力。

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