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御嵿拓展海外事業與轉型並進 今年拚轉盈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
御嵿國際董事長孫正強（左2）表示，御嵿積極拓展旗下品牌餐廳布局，搶攻大型商場型餐飲市場，半插旗日本九州，啟動海外事業布局。記者侯思蘋／攝影
御嵿國際董事長孫正強（左2）表示，御嵿積極拓展旗下品牌餐廳布局，搶攻大型商場型餐飲市場，半插旗日本九州，啟動海外事業布局。記者侯思蘋／攝影

餐飲業者御嵿（3522）表示，今年集團在旗下晶宴會館各館的改裝效益逐步發酵與海內外擴張下，今年獲利有望轉虧為盈。此外，營運重點除宴會會館外，也將積極轉向常態式餐飲與連鎖餐飲，擴大收益來源。

董事長孫正強表示，今年起將朝拓展品牌布局與跨國經營兩大策略發展進行，將積極拓展鴨覓、頂鮮與燒肉牛匠等品牌餐廳，搶攻大型商場型餐飲市場，以及國際級工商宴會商機，進一步提升公司旗下餐廳的品牌廣度與銷售業績。

在拓展商場型餐廳方面，御嵿預計今年再開五家商場餐廳。御嵿表示，去年12月打造的烤鴨餐廳「鴨覓」，開幕以來單周營收貢獻即超過百萬元，目前規劃今年「鴨覓」將再拓展一間分店，明年再拓展兩間分店，以達成品牌初步規模效益。

御嵿表示，由於商場店面的租金及折舊攤提較低，資金回收期間較短，隨商場型品牌餐廳陸續加入營運行列，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

跨國經營方面，御嵿表示，2月開出的「日台会館」，上半年即可見營收貢獻挹注，估第一年營收上看新台幣1億元，目標三年內海外營收占二成以上。御嵿指出，在台積電（2330）設點帶來的效益下，御嵿看好熊本人流移入，搶先卡位，也將積極與台灣餐飲品牌合作，打造熊本在地的台灣城。

除日台会館外，御嵿表示，也會在日本持續評估設點，主要考量當地的商場、車站等人流多的地方為主。

御嵿1月份合併營收為新台幣2.15億元，較上月及去年同期大幅增加77.77%與63.86%，主要在於集團旗下晶宴會館各館的改裝效益逐步發酵，帶動農曆春節旺季訂桌率較去年同期大增20%，加上高端品牌餐廳「海峽會」與商場新品牌餐廳-「鴨覓」加入營運行列，帶動旺季業績逐月走強。

御嵿表示，新團隊自2023年加入後，積極推動集團2.0轉型計畫，2024年完成了旗下主要宴會品牌-晶宴會館的全面改裝升級計畫，取得海峽會多數股權跨足高端餐飲服務，以及開展時尚品牌餐廳鴨覓，切入商場品牌餐飲市場，推升2024年全年合併營收創高。

營收 餐飲業

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