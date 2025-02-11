美時治療肺動脈高壓藥品 Adcirca獲台灣藥證

美時（1795）11日宣布，其藥品Adcirca（Tadalafil）已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准，將用於治療肺動脈高壓（PAH）。

美時表示，PAH是一種罕見且易惡化的疾病，目前尚無治癒方法。《2022 年歐洲心臟病學會/歐洲呼吸學會（ESC/ERS）治療指引》建議Tadalafil為唯一被列為第一級（Class I）推薦的治療藥物，應與內皮素受體拮抗劑（ERAs）聯合用藥作為PAH的一線治療。過去，由於Tadalafil尚未在台灣獲准用於PAH，心臟科醫師只能使用另一種PDE5抑制劑，但該藥物在聯合治療中的證據較弱。

隨著Adcirca®（Tadalafil）獲得批准，台灣患者將受惠於國際指南強力推薦的療法，並享有每日一次服用的便利性，提高生活品質。從2014年到2023年，台灣PAH-PDE5抑制劑市場已從1.3億元成長至超過4億元，顯示Adcirca具備顯著的成長機會。

美時製藥執行長Petar Vazharov表示，很榮幸能夠在台灣引進Adcirca，為PAH患者帶來新的治療選擇與希望。Adcirca的核准再次印證了美時致力於提供更安全、更可及的優質藥物，確保患者能夠獲得最合適的治療。