基隆港務公司客貨再創新猷 2024貨櫃裝卸量達309萬TEU

台灣港務公司基隆港務分公司所轄基隆、臺北、蘇澳港群延續2024年客貨運佳績，各項營運表現屢創佳績，2024年營業總收入達53.82億元，創歷年來新高，貨物裝卸量達1億3,959萬計費噸；貨櫃裝卸量亦達309萬TEU；旅客人數累計93萬人次。

其中，基隆港2024年國內客輪運量更是創歷史紀錄達13.5萬人次；國際郵輪旅客78.7萬人次，外籍旅客26.6萬人次，超越2018年的25.7萬人次，再創歷史新高。此外，蘇澳港旅客中心落成啟用，迎來國際郵輪旅客，為台灣國際觀光新增動能，同時也肩負緊急疏運的功能。

臺北港海運快遞貨量同樣締造亮眼成績，2024年全年貨量達2.47億公斤，超越2023年的2.07億公斤，再創歷史新高。基隆港群不僅是北部重要貨物進出港，同時在轉運、物流配送、綠能產業及旅運、遊憩等齊步發展，展現多元的港口功能。

除了客運、貨運穩定成長外，基隆港務分公司也致力優化各項經營管理作為，2024年共獲得數項全國獎項，包括「台北港土方交換廉政平台」榮獲透明晶質獎特優、「台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」榮獲2024年度「第18屆優良工程金安獎」優等、「歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程」榮獲第24屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎-優等」，推動智慧港口及ESG獲得「物流供應鏈協會物流永續」金獎，以及「環境部全國績優公廁」票選第一名等肯定等等，展現基隆港務分公司以高品質經營管理作為達到高經營績效之企圖心。

在開春之際，基隆港群設定新里程目標，因應郵輪旅客人次屢創新高，基隆港務分公司已做好準備，利用疫情期間建設東西岸旅客服務設施，並進行港區土地資產活化。基隆港東岸旅客中心一、二樓商場及停車場目前已招商成功。西岸旅客中心目前正進行周邊環境綠美化之景觀工程，後續亦進行港區土地資產活化，串聯內港U型微笑港灣，將持續打造國際水岸觀光遊憩區，延續客貨雙軸心之發展策略，朝國際觀光、運輸及物流等多元化發展，提升國門形象與服務品質。

在工程面，基隆港務分公司積極推動港埠建設計畫，包含已在進行的「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」，後續還有「東4~7碼頭後線場域整建工程」等多項建設工程，另蘇澳港旅運中心也在113年順利啟用並建立海運備援疏運機制。

基隆港務分公司持續推動港口智慧化、數位化以及永續發展之轉型工作，包含「智慧船舶監控系統」可追蹤商船船舶進出港動態，提升進出港作業期間航行安全，夜間亦可透過熱感應鏡頭確認航道安全；「戰情中心資訊平台」可掌握進出管制站之車流即時狀況，全面瞭解掌握港區動態；「貨櫃集散站自動化門哨系統」可降低人力配置，並作業效率，貨櫃車辨識率自85%提升至98%，門哨通行由3分鐘縮短為20秒，貨櫃車在港平均時間減少3-5分鐘。另因應港口之永續發展，「智慧化能源管理系統」透過有效能源管理，可節省7-10%的能源消耗，並將逐步導入儲創能系統，提高港區再生能源使用比例，減少碳排。

後續更計畫推動「智慧化能源管理系統第二期」，加強運用智慧化能源技術達到降低能耗、提升能效目的，同時使節能、儲能、創能三種技術得以交互運用，形成良性循環、達到能源使用效率最佳化。基隆分公司已連續兩年獲得ESG物流永續獎之肯定。

展望今年，基隆港務分公司除了在既有基礎上持續努力續創佳績外，安全亦將是最首要的任務，以達成港務、棧埠、工程三個零災害為目標，其次將持續透由智慧化及減碳作為，推動港口永續經營，不僅要安全，更要讓企業和環境健康走下去，推動港口興盛，與都市共同繁榮。